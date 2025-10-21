Субсидії для українців у 2025 році: як визначають суму на опалювальний сезон

Субсидія розраховується з урахуванням опалювального сезону - з 16 жовтня по 15 квітня.

Від чого залежить сума субсидії / Колаж: Главред, фото: Pixabay, УНІАН

На який період призначають субсидію

Від чого залежить розмір виплат

Для самотніх пенсіонерів діють підвищені норми

У новому опалювальному сезоні українці з невисокими доходами знову можуть розраховувати на підтримку держави у вигляді житлових субсидій. Як пояснили в Пенсійному фонді України, розмір допомоги залежить від рівня доходів, складу домогосподарства та обсягів споживання комунальних послуг.

Житлова субсидія - це фінансова допомога для тих, хто не має змоги самостійно сплачувати повну вартість комунальних послуг. За словами представників Пенсійного фонду, "чим менші доходи, тим більшу частину витрат покриває держава".

Сезонна підтримка охоплює період з 16 жовтня по 15 квітня. Розрахунок здійснюється відповідно до соціальних нормативів, затверджених урядом.

На яку площу надається субсидія?

13,65 кв.м - на кожного члена сім’ї

35,22 кв.м - на домогосподарство загалом

Для однієї особи - 48,87 кв.м

для двох - 62,52 кв.м

для трьох - 76,17 кв.м

Для пенсіонерів, які проживають самостійно, площу збільшують на 30% - до 63,53 кв.м

Субсидія охоплює витрати на воду, опалення, газ та електроенергію:

Вода:

З гарячою водою - 2 куб. м холодної на людину

Без гарячої - 3,6 куб. м

Водовідведення - 3,6 куб. м

Опалення:

Газове - 4 куб. м на 1 кв.м житла

Електро - 30 кВт·год на 1 кв.м

Газ:

Плита + гаряча вода - 3,3 куб. м

Без гарячої - 5,4 куб. м

Плита + водонагрівач - 10,5 куб. м

Електроенергія:

70 кВт·год на першу особу + 30 кВт·год на кожну наступну (максимум — 190 кВт·год)

З електроплитою та гарячою водою - до 230 кВт·год

Без гарячої води - до 250 кВт·год

Без електроплити, лише холодна вода - до 220 кВт·год

Субсидія розраховується індивідуально, з урахуванням фактичних умов проживання. Якщо в домогосподарстві є пенсіонери або особи з інвалідністю, це також може вплинути на розмір допомоги.

Офіційні роз’яснення та калькулятор субсидій - на сайті Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що cубсидію на оплату комунальних послуг найчастіше не призначають через борги. Якщо заборгованість за три і більше місяців перевищує 680 гривень, допомога не надається.

Також, раніше Главред розповідав, що українці можуть отримати недоотримані кошти житлової субсидії у зв'язку із смертю одержувача.

