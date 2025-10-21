Рус
Любов і трагедії: Netflix відкриє таємниці найвідомішої родини США - Кеннеді

Віталій Кірсанов
21 жовтня 2025, 15:54
77
"Кеннеді" розкриває особисте життя, кохання, суперництво і трагедії, які сформували найвідомішу династію в сучасній історії.
Netflix відкриє таємниці найвідомішої родини США
Netflix відкриє таємниці найвідомішої родини США / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Ідея проекту визрівала майже два роки
  • Роль патріарха сім'ї Джозефа Кеннеді-старшого виконає Майкл Фассбендер

Стримінговий сервіс фільмів і серіалів Netflix офіційно замовив багатосерійний драматичний проєкт, присвячений одній із найвпливовіших сімей в історії Сполучених Штатів Америки - Кеннеді.

За даними Variety, серіал під назвою "Kennedy" ґрунтується на книзі Фредріка Логеволла "JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956".

відео дня

Роль патріарха сім'ї Джозефа Кеннеді-старшого виконає Майкл Фассбендер ("Безславні виродки" і "Люди Ікс: Перший клас").

"Кеннеді" розкриває особисте життя, кохання, суперництво і трагедії, які сформували найвідомішу династію в сучасній історії та допомогли створити світ, у якому ми живемо сьогодні. Починаючи з 1930-х років, перший сезон розповідає про неймовірний зліт Джо і Роуз Кеннеді та їхніх дев'ятьох дітей, включно з бунтівним другим сином Джеком, який намагається вирватися з тіні свого старшого брата-золотого хлопчика", - ідеться в повідомленні.

За даними видання, ідея проекту визрівала майже два роки. Ще тоді Netflix розглядав серіал як американську версію "Корони", яка простежить шлях сім'ї Кеннеді від становлення до політичного домінування у США.

Шоураннером і виконавчим продюсером виступить Сем Шоу ("Касл-Рок"). Зйомки першого сезону стартують найближчим часом, він складатиметься з восьми епізодів.

Новини кіно

Нещодавно на Netflix вийшов другий сезон "Венсдей", який вже став однією з головних прем'єр року і зібрав мільйони переглядів у перші дні. Шоуранери не зупинилися тільки на цьому й оголосили, що улюблений серіал отримає продовження у вигляді третього сезону. Але справжнім сюрпризом для фанатів став анонс нового спін-оффу серіалу "Венсдей", присвяченого одному з найхаризматичніших персонажів - Фестеру Аддамсу.

Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон здивував усіх своїм перевтіленням у новому фільмі "Нищівна машина" (The Smashing Machine). Заради ролі зірці довелося схуднути майже на 30 кг.

Що таке Netflix

Netflix - американський провайдер медійних послуг і продюсерська компанія зі штаб-квартирою в Лос-Гатос, Каліфорнія.

Компанія була заснована 1997 року Рідом Гастінгсом і Марком Рендолфом у Скотс-Валлі, Каліфорнія, повідомляє Вікіпедія.

У 2022 році Netflix призупинив свою діяльність у Росії після того, як закон зобов'язав його транслювати російські державні канали.

Хоча компанія була присутня на російському ринку з 2016 року, вона призупинила всі проєкти і розірвала зв'язки з Росією на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну. Підключитися до сервісу або продовжити старі підписки стало неможливо.

За словами представників компанії у квітні 2022 року, через вихід із Росії Netflix втратив 700 000 платних передплатників

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

серіали Netflix новини шоу бізнесу новини кіно Netflix
