Любов і трагедії: Netflix відкриє таємниці найвідомішої родини США - Кеннеді

Стримінговий сервіс фільмів і серіалів Netflix офіційно замовив багатосерійний драматичний проєкт, присвячений одній із найвпливовіших сімей в історії Сполучених Штатів Америки - Кеннеді.
За даними Variety, серіал під назвою "Kennedy" ґрунтується на книзі Фредріка Логеволла "JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956".
Роль патріарха сім'ї Джозефа Кеннеді-старшого виконає Майкл Фассбендер ("Безславні виродки" і "Люди Ікс: Перший клас").
"Кеннеді" розкриває особисте життя, кохання, суперництво і трагедії, які сформували найвідомішу династію в сучасній історії та допомогли створити світ, у якому ми живемо сьогодні. Починаючи з 1930-х років, перший сезон розповідає про неймовірний зліт Джо і Роуз Кеннеді та їхніх дев'ятьох дітей, включно з бунтівним другим сином Джеком, який намагається вирватися з тіні свого старшого брата-золотого хлопчика", - ідеться в повідомленні.
За даними видання, ідея проекту визрівала майже два роки. Ще тоді Netflix розглядав серіал як американську версію "Корони", яка простежить шлях сім'ї Кеннеді від становлення до політичного домінування у США.
Шоураннером і виконавчим продюсером виступить Сем Шоу ("Касл-Рок"). Зйомки першого сезону стартують найближчим часом, він складатиметься з восьми епізодів.
