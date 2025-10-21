Рус
Чого чекати Україні від зустрічі Трампа та Путіна: зʼявився прогноз екс-міністра

Маріна Фурман
21 жовтня 2025, 16:43
Огризко вважає, що зустріч Путіна й Трампа наразі — це радше теорія, ніж реальність.
Друга зустріч Путіна й Трампа запланована у Будапешті / Колаж: Главред, фото kremlin.ru, скріншот із відео

Ключові тези:

  • Лідер США розраховує на результат від зустрічі з диктатором РФ
  • Сподіватися на припинення вогню найближчим часом — наївно

Російський диктатор Володимир Путін вперше з початку великої війни проти України може повернутися на територію ЄС. У кремлівського лідера запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко розповів Главреду про що можуть домовитися Путін та Трамп на можливій зустрічі в Будапешті.

Огризко вважає, що Трамп не погодиться на "Аляску-2", адже американському лідеру потрібен результат від зустрічі з Путіним.

Експерт нагадав, що лідер США ініціював дострокове завершення зустрічі з Путіним у серпні 2025 року — без ланчу, просто перервавши її.

"Думаю, зустріч у такому форматі проходити не буде, тому що Трамп дав доручення Рубіо про щось попередньо домовитися з Лавровим... Тому зараз Трамп не ризикне йти на таку пустопорожню балаканину і чергові "історичні" екскурсії Путіна до половців. Трампу зараз потрібен результат. А що таке результат? Це певні речі, які погоджені з російською стороною", - розповів Огризко.

Він додає, що вимоги Росії щодо війни в Україні залишилися незмінними, тож сподіватися, що за тиждень-два вона раптом змінить позицію і погодиться на припинення вогню, "було б великою наївністю".

"Москва через Лаврова передасть Рубіо черговий список нереалістичних вимог, які, очевидно, ми не приймемо. От, власне, і фінал комедії", - зазначив Огризко.

Екс-міністр закордонних справ України переконаний, що зустріч Путіна і Трампа станом на сьогодні – це на 99% теорія, аніж практика.

Як може пройти зустріч Трампа з Путіним - думка експерта

Нагадаємо політолог Петро Олещук у коментарі Главреду пригадав, що раніше видання Financial Times писало, що першу зустріч з Трампом Путін перетворив на історичну лекцію про Рюрика, Ярослава Мудрого і Богдана Хмельницького.

На думку Олещука, під час другої зустрічі з Трампом, запланованої в Будапешті, Путін може спробувати повторити це, адже й далі живе у світі власних ідей, концепцій та "єдиних народів".

Запланована зустріч Трампа та Путіна - що відомо

Як писав Главред, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним та анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

Зазначалось, що 23 жовтня мала відбутись зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вона мала підготувати ґрунт для майбутніх переговорів між лідерами США та РФ.

Проте нещодавно CNN з посиланням на джерела повідомив, що попередню зустріч між Рубіо та Лавровим відкладено, а причини відтермінування офіційно не розкриваються.

Також поки незрозуміло, який вплив відтермінування попередньої зустрічі Лаврова і Рубіо зрештою матиме на очікуваний саміт Трампа і Путіна в Будапешті.

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

