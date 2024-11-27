ATACMS не допоможуть припинити ракетний терор РФ: у чому причина

Коротко:
- ЗСУ потрібні ракети ATACMS з дальністю 320 км
- Україна могла б вразити лише 50 російських військових об'єктів
Україні потрібні ракети ATACMS модифікації М39А1, дальність ураження яких становить 320 км. Однак із ними є деякі проблеми. Усі нюанси розкрив в інтерв'ю Главреду військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
За його словами, загальна кількість таких ракет становить лише 488 одиниць. Їхнє виробництво припинилося 2003 року.
"Але є важливий момент - термін їхнього зберігання становить лише десять років, після чого ракета потребує оновлення, а касетну бойову частину взагалі замінюють на унітарну, тобто зменшується дальність ураження", - пояснив Снєгирьов.
За його словами, якщо навіть Україні передадуть усі ракети, це дасть змогу вразити 50 російських військових об'єктів, але не дасть змоги розв'язати основну проблему - ракетний терор з боку Росії.
"Тому що стратегічні аеродроми базування російських бомбардувальників знаходяться поза зоною ураження ATACMS. Найближчий аеродром - Енгельс, що в Саратовській області, на відстані 700 км. Як це вплине на можливості щодо зниження ракетного терору? Відповідь очевидна: ніяк", - пояснив аналітик.
Дивіться відео - Інтерв'ю аналітика Дмитра Снєгирьова Главреду, в якому він розповів, по яких цілях на території РФ Україна битиме ракетами ATACMS:
Застосування ракети ATACMS в Україні - останні новини
У ніч на 25 листопада українські ракетні війська атакували аеродром тактичної авіації "Курськ-Східний" у Курській області за допомогою балістичних ракет ATACMS із касетною бойовою частиною.
Крім того, в ніч на 25 листопада Сили оборони України успішно атакували низку стратегічно важливих об'єктів у Брянській та Калузькій областях.
У Калузі безпілотники завдали ударів по заводу "Тайфун", важливому для російського військово-промислового комплексу, а також по нафтобазі "Калуганефтепродукт".
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Хто такий Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".
Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.
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