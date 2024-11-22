Куди дістануть ATACMS і Storm Shadow: прогноз далекобійних ударів по цілях у РФ

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Експерт з авіаційних питань Анатолій Храпчинський прокоментував удари далекобійними ракетами по території країни-агресора РФ.
У коментарі Сurrenttime він назвав застосування ЗСУ ракет, поставлених союзниками, "більш ніж ефективними".
"Тут потрібно розуміти не тільки знищення безпосередньо військових об'єктів Російської Федерації на її території, а й, безумовно, психологічний тиск на людей, які проживають у Російській Федерації, і військових", - вважає експерт.
Він упевнений, що Україна зараз може використовувати широкий потенціал озброєння в трьохсоткілометровій зоні біля своїх кордонів.
"Це дає змогу розв'язати проблему з ударами КАБів, тому що ЗСУ можуть завдати ударів по більшій кількості аеродромів, які перебувають у цій зоні й використовуються для нанесення ударів по території України бомбами. І це дасть змогу створити демілітаризовану зону, яка, своєю чергою, допоможе нашим засобам протиповітряної оборони більш зміцнити східні фланги", - додав Храпчинський.
Удари вглиб РФ - останні новини за темою
Раніше високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив надання Україні дозволу на удари далекобійними ракетами від США по країні-агресору Росії.
"Адміністрація Байдена дозволила застосування своєї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території", - заявив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, які об'єкти в РФ можуть знищити ATACMS. Удари далекобійними ракетами можуть змінити хід бойових дій.
Як повідомляв Главред, Париж і Лондон планують передачу далекобійних ракет Києву. Лондон має більше крилатих ракет SCАLP/Storm Shadow, ніж Париж.
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Хто такий Анатолій Храпчинський?
Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.
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