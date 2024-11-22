Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Куди дістануть ATACMS і Storm Shadow: прогноз далекобійних ударів по цілях у РФ

Олексій Тесля
22 листопада 2024, 02:30
668
Україна може використовувати широкий потенціал озброєння в трьохсоткілометровій зоні біля своїх кордонів.
ВСУ, ATACMS
/ Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Вікіпедія

Головне:

  • Україна може бити по цілях у РФ до 300 км
  • ЗСУ можуть завдати ударів по більшій кількості аеродромів

Експерт з авіаційних питань Анатолій Храпчинський прокоментував удари далекобійними ракетами по території країни-агресора РФ.

У коментарі Сurrenttime він назвав застосування ЗСУ ракет, поставлених союзниками, "більш ніж ефективними".

відео дня

"Тут потрібно розуміти не тільки знищення безпосередньо військових об'єктів Російської Федерації на її території, а й, безумовно, психологічний тиск на людей, які проживають у Російській Федерації, і військових", - вважає експерт.

Він упевнений, що Україна зараз може використовувати широкий потенціал озброєння в трьохсоткілометровій зоні біля своїх кордонів.

"Це дає змогу розв'язати проблему з ударами КАБів, тому що ЗСУ можуть завдати ударів по більшій кількості аеродромів, які перебувають у цій зоні й використовуються для нанесення ударів по території України бомбами. І це дасть змогу створити демілітаризовану зону, яка, своєю чергою, допоможе нашим засобам протиповітряної оборони більш зміцнити східні фланги", - додав Храпчинський.

Удари вглиб РФ - останні новини за темою

Раніше високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив надання Україні дозволу на удари далекобійними ракетами від США по країні-агресору Росії.

"Адміністрація Байдена дозволила застосування своєї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, які об'єкти в РФ можуть знищити ATACMS. Удари далекобійними ракетами можуть змінити хід бойових дій.

Як повідомляв Главред, Париж і Лондон планують передачу далекобійних ракет Києву. Лондон має більше крилатих ракет SCАLP/Storm Shadow, ніж Париж.

Більше новин:

Хто такий Анатолій Храпчинський?

Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України Удари вглиб РФ
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ готує ракетний удар по Верховній Раді: нардепів попередили про загрозу - ЗМІ

РФ готує ракетний удар по Верховній Раді: нардепів попередили про загрозу - ЗМІ

23:42Україна
РФ може готувати новий удар: ворог планує провести ракетні випробування - росЗМІ

РФ може готувати новий удар: ворог планує провести ракетні випробування - росЗМІ

23:38Світ
Генерал КНДР поранений внаслідок удару ЗСУ по Курщині: у ЗМІ розкрили втрати РФ

Генерал КНДР поранений внаслідок удару ЗСУ по Курщині: у ЗМІ розкрили втрати РФ

23:05Україна
Реклама

Популярне

Більше
Невістка зрадниці Наташі Корольової офіційно зреклася вибору батьків

Невістка зрадниці Наташі Корольової офіційно зреклася вибору батьків

Графіки вже не діють: в Україні вводять екстрені відключення світла - ДТЕК

Графіки вже не діють: в Україні вводять екстрені відключення світла - ДТЕК

Що означає червона лінія на трасі: водіям розповіли про нову розмітку

Що означає червона лінія на трасі: водіям розповіли про нову розмітку

"Примусово": зрадницю Лоліту доставлять до суду у справі вбивства

"Примусово": зрадницю Лоліту доставлять до суду у справі вбивства

Як юна дівчинка: вдова Миколи Мозгового з афрокосами зачарувала Мережу

Як юна дівчинка: вдова Миколи Мозгового з афрокосами зачарувала Мережу

Останні новини

03:32

Зимові щасливчики: хто зі знаків Зодіаку зустріне Новий рік у гармонії

03:05

Втратите життєву силу: що в жодному разі не можна брати в руки 22 листопада

03:01

Навіщо потрібен План стійкості: Олещук пояснив затію ЗеленськогоВідео

02:30

Куди дістануть ATACMS і Storm Shadow: прогноз далекобійних ударів по цілях у РФ

01:30

Відома топ-модель зізналася у важкій залежності

Цікава ідея, але є питання з реалізацією: Петро Олещук - про план стійкості ЗеленськогоЦікава ідея, але є питання з реалізацією: Петро Олещук - про план стійкості Зеленського
01:20

На 21% дешевше, ніж тижнем раніше: в Україні знизилась ціна на популярний овоч

01:00

На Курщині позитивні новини: ЗСУ розгромили ворога та взяли полонених - експерт

00:36

Графіки відключень світла: чому вони постійно змінюються, пояснення від YASNO

21 листопада, четвер
23:42

РФ готує ракетний удар по Верховній Раді: нардепів попередили про загрозу - ЗМІ

Реклама
23:38

РФ може готувати новий удар: ворог планує провести ракетні випробування - росЗМІ

23:12

"Він чекав на мене і я повернулася": Віра Брежнєва зробила публічне зізнання - деталі

23:05

Генерал КНДР поранений внаслідок удару ЗСУ по Курщині: у ЗМІ розкрили втрати РФ

22:58

Битва двох Дженніфер: чому перестали спілкуватися дві колишні Бена Аффлека

22:52

На тлі атаки РФ балістичною ракетою: США готують новий пакет допомоги Україні

22:31

Наталію Могилевську діти довели до сліз - що сталося

22:15

"Путін бреше": Зеленський емоційно відреагував на звернення російського диктатора

22:10

"Був трішки іншим": El Кравчук уперше розповів про невиліковний розлад

22:08

Кремль підвищує ставки: удар по Дніпру був ядерним попередженням — CNN

22:00

Звернення Путіна та удар ракетою "Ліщина": головні новини України (дайджест)

21:47

За пів години до пуску "Орешника" РФ надіслала повідомлення США: цинічна заява Пєскова

Реклама
21:42

Чоловік покійної Анастасії Заворотнюк змінився до невпізнання - деталі

21:33

РФ вдарила "експериментальною ракетою": у США розкрили несподівані подробиці - CNN

21:13

Поділ України на 3 частини: в МЗС жорстко відреагували на плани РФ

21:05

Ворог окупував ще один населений пункт на Донбасі: бійцям ЗСУ загрожує котел

20:50

Путін намагається "завдати ядерного удару" без самого ударуПогляд

20:50

Софія Ротару продає квартиру в Москві - у Мережі з'явилися фото житла

20:30

РФ атакувала Україну ракетою "Орешник": що відомо про російську "вундервафлю"

20:30

"Росія деградувала до стану КНДР": у МЗС зробили заяву про удар по Дніпру

20:27

Ракета Орешник: що це таке?Погляд

20:24

Сварка з босом призвела до страшної хвороби: чоловікові поставили несподіваний діагноз

19:54

Популярна фітнес-тренерка назвала найгірший час для початку схуднення

19:38

Потужна хуртовина, снігопади та вітер: на Україну налетить штормова погода

19:28

Удар РФ міжконтинентальною ракетою по Дніпру: Путін виступив із терміновим зверненням

19:23

Генії, що панують над хаосом: астрологи назвали ТОП-4 знаки зодіаку

19:15

День має значення: коли потрібно прикрашати ялинку в 2024 році

19:10

Про удар по Дніпру новою ракетою РФПогляд

19:02

Планам "СВО" поставлено жирну крапку: ЗСУ переграли Путіна на ключовому напрямку

18:54

В Україні вимикатимуть світло впродовж 16 годин: графіки відключень на 22 листопада

18:53

Мобілізація аспірантів: у Раді відповіли, чи матимуть вони відстрочку у 2025 році

18:52

Стовідсотковий спосіб зігрітися в найлютішу холоднечу: що робити якщо холодно

Реклама
18:34

Втратили 700 тисяч осіб: британська розвідка оцінила армію РФ через 1000 днів війни

18:28

"Це почалося не вчора": як може відповісти РФ на допомогу Україні з боку Заходу

18:26

На українців чекають нові правила бронювання: що зміниться 1 грудня - Кабмін

17:42

Не тільки для походу в магазин: як ще можна використовувати пластикові пакети

17:42

Залужний виступив із гучною заявою: "Третя світова війна вже почалася"

17:35

Подружжя переїхало у новий будинок і було нажахане знахідкою: Мережу збурила історія

17:32

Перловка звариться моментально: який простий секрет варто знати

17:30

Україна може отримати ядерну зброю від США: у Зеленського зробили заяву

17:00

"Хорошого нічого нема": як удари міжконтинентальною балістикою змінять ситуацію в Україні

16:58

Геніальний рецепт приготування бомбічної картоплі на Новий рік 2025Відео

Новий рік 2025
Чому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 році
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти