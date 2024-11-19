Удар ракетами ATACMS по складу в Брянській області: Зеленський вперше відреагував

Коротко:
- Зеленський прокоментував можливий удар ракетами ATACMS вглиб Росії
- Президент підтвердив дозвіл бити західними ракетами по Росії
Президент України відреагував на можливий перший удар далекобійними американськими ракетами ATACMS по території військового складу в Брянській області Росії. Відповідну заяву президент України зробив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає "РБК-Україна".
Глава держави утримався від деталей можливого застосування ракет ATACMS по цілях вглибині території Росії.
Він підкреслив, що Україна має далекобійну зброю, включно з безпілотниками власного виробництва, а також кілька довгих "Нептунів".
"І тепер у нас є ATACMS і ми все це будемо використовувати", - зазначив Зеленський у відповідь на питання щодо ударів західною зброєю вглиб території Росії.
Дивіться відео коментаря Зеленського щодо можливого удару ракетами ATACMS вглиб Росії:
Крім того, Зеленський підтвердив, що Україні дозволили бити по території РФ західними ракетами
"Тепер коли є відповідні рішення і не тільки в медіа, а й від відповідних країн, дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, якими ми можемо зменшити військовий потенціал РФ, де б він не знаходився", - зазначив голова держави.
Удари по Росії - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 листопада Збройні сили України вперше завдали удару по території Росії тактичною балістичною ракетою ATACMS, зазначають українські ЗМІ з посиланням на джерела у Силах оборони.
Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік під час брифінгу наголосив на необхідності захисту російського населення у зв’язку з використанням Україною ракет ATACMS для ударів по території РФ.
У ніч на 18 листопада Росія зазнала масованої атаки безпілотників, епіцентром якої стала Брянська область, а також зафіксовано рух дронів у напрямку Москви. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
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Що таке ATACMS
ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.
ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.
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