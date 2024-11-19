Удар ракетами ATACMS по складу в Брянській області: Зеленський вперше відреагував

В України є далекобійні можливості для ударів по території Росії, крім того, тепер з'явились ще й американські ракети ATACMS, наголосив Зеленський.

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Україні дозволили бити по території РФ західними ракетами / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, СтратКом ЗСУ

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Зеленський прокоментував можливий удар ракетами ATACMS вглиб Росії

Президент підтвердив дозвіл бити західними ракетами по Росії

Президент України відреагував на можливий перший удар далекобійними американськими ракетами ATACMS по території військового складу в Брянській області Росії. Відповідну заяву президент України зробив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає "РБК-Україна".

Глава держави утримався від деталей можливого застосування ракет ATACMS по цілях вглибині території Росії.

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Він підкреслив, що Україна має далекобійну зброю, включно з безпілотниками власного виробництва, а також кілька довгих "Нептунів".

"І тепер у нас є ATACMS і ми все це будемо використовувати", - зазначив Зеленський у відповідь на питання щодо ударів західною зброєю вглиб території Росії.

Дивіться відео коментаря Зеленського щодо можливого удару ракетами ATACMS вглиб Росії:

Фото: скріншот

Крім того, Зеленський підтвердив, що Україні дозволили бити по території РФ західними ракетами

"Тепер коли є відповідні рішення і не тільки в медіа, а й від відповідних країн, дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, якими ми можемо зменшити військовий потенціал РФ, де б він не знаходився", - зазначив голова держави.

Що відомо про ракету ATACMS / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 листопада Збройні сили України вперше завдали удару по території Росії тактичною балістичною ракетою ATACMS, зазначають українські ЗМІ з посиланням на джерела у Силах оборони.

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік під час брифінгу наголосив на необхідності захисту російського населення у зв’язку з використанням Україною ракет ATACMS для ударів по території РФ.

У ніч на 18 листопада Росія зазнала масованої атаки безпілотників, епіцентром якої стала Брянська область, а також зафіксовано рух дронів у напрямку Москви. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

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Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

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