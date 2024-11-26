Обнадіюватися не варто: експерт прямо сказав, чи зміниться ситуація після ударів по РФ

Росія намагається заховати свої бази від ударів ракетами ATACMS.

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Що зміниться після дозволу бути ATACMS по РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Главред

Що говорить Снєгирьов:

Для знищення одного військового об'єкта потрібно 10 ракет ATACMS

РФ перенесла свої бази матеріально-технічного забезпечення вглиб території країни

Україна зможе вразити максимум сотню російських об'єктів ракетами ATACMS, навіть якщо США передадуть усі ці ракети. Про це в інтерв'ю Главреду заявив військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Він переконує, що не варто так сильно радіти тому, що Америка дозволила бити далекобійними ракетами по РФ. Запуски ATACMS кардинально нічого не змінять.

"Якщо для ураження одного військового об'єкта потрібно десять ракет ATACMS, то навіть якщо США зроблять нам фантастичний подарунок і передадуть усі ATACMS, тобто тисячу одиниць із дальністю 165 км, ми зможемо вразити максимум сотню об'єктів", - сказав він.

Що таке ATACMS / Інфографіка Главреда

Снєгирьов нагадав ситуацію, яка утворилася з використанням HIMARS з дальністю до 70 км. Також він звернув увагу на те, що навіть міністр оборони США Ллойд Остін виступав проти надання Україні ракет ATACMS, говорячи про те, що росіяни вже перенесли бази матеріально-технічного забезпечення вглиб території РФ.

"Згадайте, як ми раділи, коли отримали дозвіл на використання HIMARS з дальністю до 70 км? Перший тиждень ми раділи повідомленням Генштабу ЗСУ про знищення польових складів боєприпасів, важкої бронетехніки окупантів у місцях накопичення, а також пунктів постійної або тимчасової дислокації ворога. Але росіяни зробили висновки - і перенесли польові склади боєприпасів і бази матеріально-технічного забезпечення на відстань 100 кілометрів, що завадило нам ефективно використовувати HIMARS. Так, плече логістики в росіян збільшилося, але й можливості ураження нами тилових баз окупантів значно зменшилися", - пояснив він.

Снєгирьов також додав, що поки Україна вела переговори про передачу ракет ATACMS типу М-39 за 165 км, РФ перенесла бази матеріально-технічного забезпечення на відстань понад 300 кілометрів.

Дивіться відео з інтерв'ю Дмитра Снєгирьова на Главреді:

Удари по території РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 25 листопада українські ракетні війська атакували аеродром тактичної авіації "Курськ-Східний" американськими ракетами ATACMS.

Радник Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що Україна використовувала надані США балістичні ракети ATACMS для ударів по цілях у Курській області Росії.

Крім того, The Wall Street Journal повідомляє, що наступний удар західними ракетами Україна може спрямувати по Ростовській області РФ. Там розташовано багато об'єктів, на які можуть націлитися ЗСУ.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) - експерт із військових питань, блогер. Історик і юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах як експерт з військової та політичної тематики.

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