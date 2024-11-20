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Не до миру: Ердоган розкритикував Байдена за дозвіл на удари ATACMS по РФ

Анна Косик
20 листопада 2024, 14:59
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Нанесення ударів американським озброєнням по території Росії нібито може спровокувати поглиблення війни.
Эрдоган, Байден
Ердоган назвав рішення Байдена помилкою / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Що сказав Ердоган:

  • Туреччина не підтримує дозвіл США на удари по Росії
  • Війна в Україні може закінчитись дипломатією
  • Рішення Байдена може ескалувати війну

Рішення президента США Джо Байдена щодо надання Україні дозволу на удари далекобійними ракетами ATACMS по об'єктах вглиб країни-агресора Росії у Туреччині вважають неправильним.

Це сказав президент країни Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє CNN Turk. На його думку, зараз потрібно шукати шляхи, як закінчити війну в Україні за допомогою "доброї волі та дипломатії", а не зі допомогою зброї.

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"Байден зробив крок, який можна інтерпретувати як спробу розпалити війну та гарантувати, що вона ніколи не закінчиться чи навіть пошириться. Цей крок Байдена призведе не лише до ескалації конфлікту, а й до більш різкої реакції Росії", - сказав президент Туреччини.

Не до миру: Ердоган розкритикував Байдена за дозвіл на удари ATACMS по РФ
ATACMS / Інфографіка: Главред

Ердоган нагадав про схвалення Путіним нової доктрини, яка передбачає відповідь Росії ядерною зброєю на атаку балістичними ракетами. Це, на його думку, може поставити регіон і світ на межу нової великої війни.

"Ми сподіваємось і бажаємо, щоб українська та російська сторони зосередилися на мирі, зберігаючи спокій і не піддаючись на провокації. Найменша помилка, допущена на ґрунті цієї великої помилки, буде подібна до кидка вогню в порохову бочку. Тому раджу всім бути обережними", - додав він.

Дозвіл на удари західним озброєнням вглиб Росії - реакція світу

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, після того як Байден дозволив бити Україні американським озброєнням по Росії, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер натякнув, що незабаром ЗСУ зможуть використовувати проти ворога на території РФ і ракети Storm Shadow.

Напередодні, як писав Главред, на рішення Байдена відреагували в Польщі. За словами президента Анджея Дуди, цей дозвіл нинішньої адміністрації США може стати вирішальним моментом у війні.

Натомість прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував надання Джо Байденом дозволу Україні на удари по країні-агресору Росії, адже на його думку, таке рішення може призвести лише до ескалації війни.

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Що таке CNN Turk?

CNN Turk - турецький телеканал, заснований 1999 року. Відноситься до одієї з провідних телерадіокомпаній світу, випуски новин якої у всьому світі дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб.

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Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Туреччина Джо Байден Реджеп Тайїп Ердоган ATACMS Удари вглиб РФ
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