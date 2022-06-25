Армія України контрнаступає на Херсон: результати роботи по військах РФ будуть у серпні - ГУР

Сили оборони України вже досягають певних успіхів у просуванні до Херсона - Буданов / Колаж Генштаб ЗСУ, Офіс президента

Перші зримі результати контрнаступальних дій Збройних сил України в районі окупованого Херсону можна буде побачити вже з серпня. Військова операція буде складною, проте її не можна назвати неможливим процесом. ЗСУ вже проводять роботу, результати поки незначні, але вони вже є. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

У інтерв'ю Reuters він розповів про те, що перші результати операції українських військ зі звільнення Херсона з'являться вже з початку серпня. Контрнаступ на даному напрямку буде важким, але можливим.

читайте такожКоли армія України звільнить Херсон, почнеться розпад Росії Путіна – політолог"...з серпня слід очікувати видимих результатів військової активності України (в напрямку захопленого Херсона, - ред.). Почекайте трохи, і ми подивимося, що це принесе", - зазначив Буданов.

За його словами, силам оборони України вже вдалося досягти певного прогресу в просуванні у напрямку до захопленого росіянами міста.

'Як бачите, якісь заходи вже відбуваються. Вони не значні, але вони відбуваються', - додав начальник ГУР.

Також Кирило Буданов підкреслив, що контрнаступ ЗСУ залежатиме від безлічі факторів. Серед них висока оснащеність військ, яка буде залежати від постачань зброї іноземними державами.

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Ситуація у Херсонській області

Фахівці американського Інституту вивчення війни вважають, що контратаки армії України у Херсонській області носитимуть ще більш загрозливий для російських військ характер. Окупанти вже змушені утримувати свої позиції вздовж південної осі.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що ВСУ звільнили Киселівку. Українські війська вже на відстані приблизно 15 кілометрів від окупованого Херсона.

Речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк підтвердила успішність контрнаступальної операції армії України на Херсонщині. Російських загарбників відтісняють з другого і третього оборонних рубежів. Детальна інформація з'явиться після того, як ЗСУ закріпляться на нових позиціях.

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