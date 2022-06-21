"Херсон вже видно в приціл і біноклі": Арестович розповів, коли окупантів виб'ють з міста

Арестович розповів, коли окупантів виб'ють з Херсона / скріншот

ЗСУ зараз знаходяться близько в 15 км від Херсона. З'явилися серйозні підстави для звільнення міста в майбутньому

Радник керівника офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю Дмитру Гордону зазначив, що українські військові зуміли пробити оборону окупантів і вже бачать місто в біноклі.

"Наші війська, атакуючи Правобережний плацдарм-єдиний, який залишився на правому березі в Херсоні, – перейшовши Інгулець, зробили на відстані 50 км систему районів оборони і утримують їх успішно. Російським військам, незважаючи на майже двотижневі спроби, не вдалося їх вибити. А це дуже серйозні підстави для звільнення Херсона в майбутньому. Херсон вже видно в приціл і біноклі. Вже проступають будинки-все чітко. 15 км [до нього]", - сказав Арестович.

У той же час радник глави ОП закликав не розраховувати на те, що місто звільнять прямо завтра, "тому, що війна так влаштована, що 15 км можна йти рік, але, проте, це близько".

читайте такожУ найближчі тижні буде звільнений Херсон, далі-Мелітополь-мер ФедоровАрестович припустив, що операція зі звільнення обласного центру може відбутися тільки після отримання Україною необхідної Західної зброї.

"Повернути його можна буде тоді, коли ми отримаємо в розпорядження засоби далекобійної артилерії і реактивні ракетні системи типу HIMARS, які дадуть нам можливість вирішити проблему постачання правобережного плацдарму російських військ, надійно перекривши поставки звідти і можливість завдавати удари по скупченню військ. [Ракетні комплекси] повинні прийти, M270...",- нагадав він.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що думка про те, що український Херсон буде звільнений від окупантів до кінця літа, є дуже оптимістичною.

"На сьогоднішній день це дуже оптимістично. Чому? Тому що все буде залежати від темпів і обсягів надходження західного озброєння", - сказав Олег Жданов.

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