Вдалі контратаки ЗСУ найближчими тижнями ще більше загрожуватимуть окупантам у Херсоні - ISW

ЗСУ успішно проводять контратаки в Херсоні та на Запоріжжі / Фото УНІАН

Найближчими тижнями контратаки Збройних сил України будуть ще більше загрожувати російським окупантам в Херсоні та Запорізькій області. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни.

Зазначається, що недавні контратаки ЗСУ змусили росіян зосередитися на утриманні своїх оборонних позицій уздовж південної осі, передає ISW.

Український Генштаб повідомив, що ворог посилює системи ППО в Херсонській області, ймовірно, у відповідь на безперервні успішні атаки української авіації на південь від Давидова Броду.

Аналітики ISW прогнозують, що локальні українські контратаки продовжать відкидати російські війська, особливо вздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей, і в найближчі тижні можуть ще більше загрожувати окупованому Херсону.

Водночас успішні українські контратаки в районі Запоріжжя змушують російські війська терміново перекидати підкріплення на цю ослаблену ділянку лінії фронту.

Аналітики ISW вважають, що окупанти, імовірно, стягують війська в Запорізьку область для захисту від українських контратак на Мелітополь, які можуть загрожувати російському контролю над містом.

Фото understandingwar.org

Зазначається, що Кремль продовжує розглядати своє вторгнення в Україну як "спеціальну військову операцію", а не як війну, і цим активно перешкоджає російським збройним силам.

Зазначимо, мер Мелітополя Іван Федоров переконаний, що ЗСУ звільнять Херсон вже найближчими тижнями. ЗСУ наблизилися до кордонів Херсона, а на запорізькому напрямку лінія фронту просунулася вже на понад 10 кілометрів.

Як повідомляв Главред, російські окупанти в Херсонській області масово затримують і б'ють чоловіків різного віку.

Інші новини: