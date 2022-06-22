ЗСУ за сім кілометрів: експерт розкрив тактику ЗСУ на підступах до Херсона

ЗСУ вийшли на північну сторону Снігурівки і намагаються вибити росіян з їх укріплень в Новопетрівці.
Бійці Збройних сил України практично впритул підійшли до окупованому росіянами Херсон.
Українські захисники намагаються вибити російських окупантів з Хрещенівки та Золотої Балки. Про це розповів австрійський військовий аналітик тому Купер у колонці на medium.com.
Він пише про те, що українські захисник знаходяться буквально в 7-8 кілометрах від Херсона, який поки контролюють рашисти.
За його інформацією, ЗСУ вийшли на північну сторону Снігурівки і намагаються вибити росіян з їх укріплень в Новопетрівці.
"Після зачистки Киселівки в останні два дні українці дійшли до Клапаї (в 7-8 км від Херсона) і відбили контратаку росіян на Олександрівці, втримали Станіслав і рвуться на Широку Балку. Тим часом 49-а САА зазнала достатньо втрат, щоб відвести більшу частину 10-го армійського корпусу з північної Херсонської області ближче до міста по західному/правому березі Дніпра", – додав Купер.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Луганській області російські окупанти на напрямку Тошківка – Підлісне оволоділи населеними пунктами Підлісне і Мирна Долина і закріплюється на зайнятих рубежах.
Крім того, окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ в напрямку Білої гори, де мають частковий успіх, проте бойові дії тривають.
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