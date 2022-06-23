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В Міноборони прокоментували чутки про звільнення декількох вулиць у Херсоні

23 червня 2022, 13:32

Військова інформація під час бойових дій свідомо подається із запізненням, щоб не нашкодити ЗСУ, сказала Ганна Маляр.

херсон, українські військові, ЗСУ
Відомості щодо звільнення вулиць та зброї ЗСУ у Херсонській області є некоректними - Маляр / Генштаб ЗСУ, суспільне

Інформація про зброю, зайняті вулиці та інші відомості, пов'язані зі звільненням Херсону, є некоректною. Всі публікації про втрату або деокупацію населених пунктів до заяв Генштабу вважаються неточними. Військова інформація спеціально подається із запізненням, щоб не нашкодити операціям, які проводять ЗСУ. Поширення або спотворення непідтверджених відомостей шкодить Збройним силам і ускладнює виконання завдань. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона написала про те, що люди, які пишуть про звільнення населених пунктів до появи офіційних заяв військових відомств, можуть нашкодити українській армії.

читайте такожОкупанти розуміють, що наступ ЗСУ їм не зупинити, їм доведеться піти - Херсонська ОВАЗа її словами, інформація, пов'язана із застосованною у Херсоні зброєю, про зайняті вулиці та ін., є некоректною. Слід очікувати на офіційні заяви від Генерального штабу.

"Ось зараз двоє колишніх нардепів і один діючий почали писати про застосовувану на Херсонському напрямку зброю, про хороші новини з Херсона, про зайняті вулиці у Херсоні і т.д. і цим шкодять ЗСУ. Інформація про звільнення або втрату населеного пункту, надана до завершення операції, вважається некоректною. Дочекайтеся офіційної інформації від Генерального штабу", - написала Маляр.

Вона пояснила, що відомості про ситуацію під час війни спеціально подаються із запізненням, щоб не завдати шкоди армії і не ускладнювати виконання завдань.

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"Це означає, що розголошення або спотворення інформації про деталі військової операції до того, як про це заявили офіційні джерела (Міноборони або ЗСУ), - завдає шкоди нашим Збройним силам і ускладнює виконання поставлених завдань", - підкреслила Ганна Маляр.

Дивіться відео ТСН - армія України просувається до Херсона

Ситуація у Херсонській області

Фахівці американського Інституту вивчення війни зробили припущення, згідно з яким контрнаступальні дії армії України у Херсонській області нестимуть ще більш суттєву загрозу російським військам. Ефективні дії ЗСУ вже змусили загарбників акцентувати увагу на утриманні своїх оборонних позицій уздовж південної осі.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що ЗСУ звільнили Киселівку Херсонської області і знаходяться на відстані приблизно 15 кілометрів від самого Херсона.

"Вже Киселівка за нами вважається. Це досить суттєве просування, починаючи від Посад-Покровського і Мирного", - підкреслив позаштатний радник Єрмака.

Речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк 21 червня заявила, що ЗСУ проводять успішні контрнаступальні дії у Херсонській області. Окупантів відтісняють з другого і третього рубежів оборони. Детальна інформація буде після того, як армія України закріпиться на нових позиціях.

Главред рекомендує:

ЗСУ новини Херсона Херсонська область Міноборони України Ганна Маляр
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