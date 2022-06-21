"Киселівка - за нами": в ОП розкрили деталі зачистки ЗСУ передмістя Херсона

Українські військові впритул наблизилися до Херсона / Генштаб ЗСУ

Бійці Збройних сил України просунулися в бік захопленого російськими окупантами Херсона.

Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

За словами представника Офісу президента, українські захисники закріпилися в селищі Киселівка на підступах до Херсону.

"Вже Киселівка за нами рахується. Це досить істотне просування, починаючи від Посад-Покровського і Мирного", - повідомив Арестович.

Додамо, що від Киселівки до Херсона залишається близько 15 кілометрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Луганській області російські окупанти на напрямку Тошківка – Підлісне оволоділи населеними пунктами Підлісне і Мирна Долина і закріплюється на зайнятих рубежах.

Крім того, окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ в напрямку Білої гори, де мають частковий успіх, проте бойові дії тривають.

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