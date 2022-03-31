УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Арахамія розповів про нову оборонну концепцію: Україна хоче мобілізувати мільйон резервістів

31 березня 2022, 07:03

Україні найбільше підходить концепція так званого укріпленого імунітету. Тобто в країні є оборонна армія і все озброєння оборонного характеру.

ВСУ
Україна не збирається ні на кого нападати, але повинна мати можливість якісно захистити себе / УНІАН

Пропозиції України щодо гарантій безпеки на переговорах передбачають концепцію "укріпленого імунітету", яка дозволяє швидко мобілізувати до мільйона резервістів у разі військової загрози.

Про це розповів голова української делегації та лідер партії Слуга народу Давид Арахамія в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

За словами Арахамії, Україна консультувалася з ізраїльськими експертами, які висловили думку, що нашій країні "найбільше підходить концепція так званого укріпленого імунітету".

"Вона полягає в тому, що у нас є своя оборонна армія, яка може себе захищати. Тобто все озброєння оборонного характеру, "залізні куполи" (система протиповітряної оборони, — ред.), ракетне озброєння", — пояснив він.

Арахамія підкреслив, що Україна не збирається ні на кого нападати, але повинна мати можливість якісно захистити себе.

Також, за словами нардепа, дуже важливо швидко мобілізувати резервістів, як, наприклад, у Швейцарії та Ізраїлі.

"Зараз всі передумови для цього у нас є. І ми так і бачимо, що буде армія, і буде мільйон людей, які щороку, раз або двічі на рік проходять навчання на полігонах. У них буде зброя. Дискусійне питання - чи мають резервісти право зберігати цю зброю вдома або в спеціальних збройових кімнатах", - сказав нардеп.

Арахамія вважає, що завдяки такій концепції в разі агресії держава отримає додатково мільйон вже навчених бійців, не витрачаючи кошти на їхнє утримання щомісяця.

Переговори України та Росії

29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між українською та російською делегаціями.

Україна пропонує підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї. Серед гарантів офіційний Київ зараз бачить країни Ради Безпеки ООН, зокрема Росію, США, Велику Британію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з РФ, заявив, що Україна готова зафіксувати позаблоковий статус і статус без'ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу у військово-політичні союзи.

Водночас, за словами Чалого, у договорі про гарантії безпеки не буде заперечень щодо можливості вступу України до Євросоюзу.

Переговори України з РФ в онлайн форматі пройдуть у п'ятницю, 1 квітня.

Також найближчим часом може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з главою країни-агресорки Путіним. Україна підготувала пакет документів для переговорів, який вже передали російській делегації в Стамбулі, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Тим часом постпред Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що її країна готова "зіграти свою роль" у забезпеченні гарантій безпеки України, якщо Київ про це попросить.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив про готовність країни зіграти конструктивну роль у просуванні переговорів між Україною та Росією.

За його словами, Пекін має намір взаємодіяти з кожною зі сторін для того, щоби війна завершилася найближчим часом. При цьому прямої відповіді на питання, чи готовий Китай виступити в якості гаранта безпеки України, у відомстві не дали.

Інші новини:

viber
війна в Україні мобілізація в армію новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Прикмети на 30 березня: що не можна робити в день Теплого Олексія і як не потрапити в бідуПрикмети на 30 березня: що не можна робити в день Теплого Олексія і як не потрапити в біду Гороскоп на сьогодні, 28 березня 2022: Стрільцям – гроші, Водоліям - пліткиГороскоп на сьогодні, 28 березня 2022: Стрільцям – гроші, Водоліям - плітки Гороскоп на сьогодні, 31 березня 2022: Близнюкам – давні вороги, Стрільцям - грошіГороскоп на сьогодні, 31 березня 2022: Близнюкам – давні вороги, Стрільцям - гроші Путін може натиснути "ядерну кнопку", якщо не візьме Київ, але його можуть зупинити 5 людей – ГрозєвПутін може натиснути "ядерну кнопку", якщо не візьме Київ, але його можуть зупинити 5 людей – Грозєв РФ програла на 6 з 8 напрямках війни в Україні: Арестович розповів, як Кремль "піджав хвіст"РФ програла на 6 з 8 напрямках війни в Україні: Арестович розповів, як Кремль "піджав хвіст"

Останні новини

08:36

Можна знести обридлого лідера: в гороскопі Путіна настали найнебезпечніші чотири дні

08:07

Календар магнітних бур на квітень 2022: коли буде штормити і як з цим боротися

08:00

Окупанти отримали дозу радіації в Чорнобилі: путінських вояків масово вивозять до Гомеля на лікуванняВідео

07:03

Арахамія розповів про нову оборонну концепцію: Україна хоче мобілізувати мільйон резервістів

06:41

Окупанти саботують накази, виводять з ладу техніку й збили власний літак - британська розвідкаВідео

Реклама
06:29

Чому Велика Британія не ризикує надавати Україні гарантії безпеки, як у НАТОПогляд

06:08

Сенатор США розповів про нову стратегію РФ у війні з Україною

06:03

Гороскоп на сьогодні, 31 березня 2022: Близнюкам – давні вороги, Стрільцям - гроші

05:31

Українські захисники захопили елітний трофей - новітню модифікацію ЗРК Тор окупантів

05:11

Путіна не повністю інформують про хід війни Росії проти України - Пентагон

04:35

"Свобода має бути озброєна не гірше, ніж тиранія": Зеленський розповів, про що говорив з БайденомВідео

03:58

Росія хоче встановити "новий світовий порядок" разом з Китаєм - Лавров

03:50

Потап дотепно відповів на погрози з боку РФ: "Шановні шантажисти! Станьте в чергу!"

03:25

Як зняти головний біль напруги, якщо немає таблеток: дієві поради лікаряФото

02:59

Арахамія назвав дату нового раунду переговорів з РФ і зустрічі президентів

02:35

Улюблениця Путіна і оперна діва Анна Нетребко засудила війну з Україною

02:31

Розкрито унікальні властивості лимона: відомий дієтолог настійно рекомендує їсти його кожен день

02:07

Арахамія розкрив роль Абрамовича на переговарах

01:58

"Азов увійшов до Бєлгорода": у РФ масове мінування і "евакуація" після вибухів на артскладахФото

01:29

"Заблукав" в Україні: ЗСУ ліквідували командира мотострілецького батальйону РФ

Реклама
01:21

Ворог готує новий удар: Зеленський пояснив план РФ з "відведенням" військ від КиєваВідео

00:53

Заграва на все місто: у Харкові ворог потрапив у газопровідВідео

00:51

Прикмети на 31 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:38

Пентагон озброює Україну ударними безпілотниками, Javelin і StingerВідео

00:32

РФ виводить свої війська з Чорнобильської АЕС - Пентагон

00:24

Реабілітована: Світлану Лободу прибрали з чорного списку артистів, що підтримують війну

00:22

Шукайте іншу роботу: Зеленський відкликав послів із низки країн

00:11

Ми йдемо в ЄС і отримуємо величезні гроші на відновлення - АрестовичВідео

00:06

Байден не зміг відповісти на питання про готовність США гарантувати безпеку УкраїніВідео

00:05

Астролог склала гороскоп для Зеленського і України, і назвала завершальну дату перебудови в світіВідео

30 березня, середа
23:58

Біжать з поля бою цілими ротами: солдати РФ масово відмовляються воювати в Україні

23:57

Налетить похолодання: Україну чекає різка зміна погодиВідео

23:47

Одна з 10 дітей: в чому особливість улюбленої дочки Кадирова

23:41

Перелом у квітні та замах на Зеленського: з'явився несподіваний прогноз про завершення війни

23:41

Тривала війна буде за межами України: астролог розповіла, коли війська РФ вийдуть з країни

23:29

Окупанти обстріляли Мар'їнку фосфорними снарядами

23:11

13-річний син Тіни Кароль до сліз шокував своїм вчинком українських біженців у ПольщіВідео

23:10

Позиція американських військ повинна змінитися - генерал США в Європі

23:01

67-річний Брюс Вілліс завершив кінокар'єру через невиліковну хворобу

22:52

Верещук висловилася про "режим тиші" для Маріуполя від окупантів

Реклама
22:47

На Донбасі ЗСУ "перемололи" 200 рашистів, знищили 40 бронемашин РФВідео

22:46

Там дуже багато вибухівки: у МВС назвали найнебезпечніші райони Києва

22:30

Російські загарбники відкрили вогонь по Дніпру: з'явилися перші подробиці

22:12

Як побороти стрес і тривогу - відповідь неврологаВідео

22:00

Війська РФ почали мінувати українські землі протипіхотними мінами

21:58

ЗСУ розбили ворога під Харковом: розгромили три БТГ, взяли в полон 60 орківВідео

21:44

Росія хоче створити "живий щит" у морі - Держприкордонслужба

21:32

Російські загарбники відкрили ракетний вогонь по Дніпру

21:20

"Отримаємо гарантії краще, ніж у НАТО": Арестович різко відповів про "зраду" в переговорах з РФВідео

21:18

Жінки України за мир: Злата Огневич взяла в руки автомат

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти