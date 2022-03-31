Арахамія розповів про нову оборонну концепцію: Україна хоче мобілізувати мільйон резервістів

Україна не збирається ні на кого нападати, але повинна мати можливість якісно захистити себе / УНІАН

Пропозиції України щодо гарантій безпеки на переговорах передбачають концепцію "укріпленого імунітету", яка дозволяє швидко мобілізувати до мільйона резервістів у разі військової загрози.

Про це розповів голова української делегації та лідер партії Слуга народу Давид Арахамія в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

За словами Арахамії, Україна консультувалася з ізраїльськими експертами, які висловили думку, що нашій країні "найбільше підходить концепція так званого укріпленого імунітету".

"Вона полягає в тому, що у нас є своя оборонна армія, яка може себе захищати. Тобто все озброєння оборонного характеру, "залізні куполи" (система протиповітряної оборони, — ред.), ракетне озброєння", — пояснив він.

Арахамія підкреслив, що Україна не збирається ні на кого нападати, але повинна мати можливість якісно захистити себе.

Також, за словами нардепа, дуже важливо швидко мобілізувати резервістів, як, наприклад, у Швейцарії та Ізраїлі.

"Зараз всі передумови для цього у нас є. І ми так і бачимо, що буде армія, і буде мільйон людей, які щороку, раз або двічі на рік проходять навчання на полігонах. У них буде зброя. Дискусійне питання - чи мають резервісти право зберігати цю зброю вдома або в спеціальних збройових кімнатах", - сказав нардеп.

Арахамія вважає, що завдяки такій концепції в разі агресії держава отримає додатково мільйон вже навчених бійців, не витрачаючи кошти на їхнє утримання щомісяця.

Переговори України та Росії

29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між українською та російською делегаціями.

Україна пропонує підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї. Серед гарантів офіційний Київ зараз бачить країни Ради Безпеки ООН, зокрема Росію, США, Велику Британію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з РФ, заявив, що Україна готова зафіксувати позаблоковий статус і статус без'ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу у військово-політичні союзи.

Водночас, за словами Чалого, у договорі про гарантії безпеки не буде заперечень щодо можливості вступу України до Євросоюзу.

Переговори України з РФ в онлайн форматі пройдуть у п'ятницю, 1 квітня.

Також найближчим часом може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з главою країни-агресорки Путіним. Україна підготувала пакет документів для переговорів, який вже передали російській делегації в Стамбулі, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Тим часом постпред Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що її країна готова "зіграти свою роль" у забезпеченні гарантій безпеки України, якщо Київ про це попросить.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив про готовність країни зіграти конструктивну роль у просуванні переговорів між Україною та Росією.

За його словами, Пекін має намір взаємодіяти з кожною зі сторін для того, щоби війна завершилася найближчим часом. При цьому прямої відповіді на питання, чи готовий Китай виступити в якості гаранта безпеки України, у відомстві не дали.

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