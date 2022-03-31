Арахамія назвав дату нового раунду переговорів з РФ і зустрічі президентів

Переговори Україн і РФ / Reuters

Переговори України з РФ в онлайн форматі пройдуть у п'ятницю, 1 квітня. Про це заявив глава української делегації Давид Арахамія в Telegram.

Він також повідомив, що сподівається через тиждень підготувати напрацювання для подальшої зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

"На переговорах у Туреччині ми також оголосили, що зараз є потреба у зустрічі лідерів двох держав. Російська делегація відповіла, що для початку слід мати більш узгоджений проект договору. За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу. І будемо сподіватися, що далі будуть зустрічатися президенти країн", - зазначив Арахамія.

читайте такожАрахамія розкрив роль Абрамовича на переговорахКрім того, політик додав, що Україна наполягає, щоб зустріч президентів пройшла не на території Росії чи Білорусі.

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

Читайте також: