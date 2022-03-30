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Велика Британія готова стати гарантом безпеки України - постпред в ООН

30 березня 2022, 09:27

Британія надає Києву значну гуманітарну допомогу і військову підтримку. Сума, витрачена на допомогу Україні, становить понад 400 млн фунтів стерлінгів.

Барбара Вудворд
Барбара Вудворд розповіла, чи буде Лондон гарантом безпеки для України / Фото Reuters

Постпред Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що її країна готова "зіграти свою роль" у забезпеченні гарантій безпеки України, якщо Київ про це попросить.

За її словами, британська влада надає Києву значну гуманітарну допомогу і військову підтримку. Загальна сума, витрачена на допомогу Україні, становить понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів, передає Європейська правда.

Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент Володимир Зеленський майже щодня проводять телефонні розмови.

"І те, що ми хочемо зробити, це допомогти будь-яким можливим способом, закінчити цю війну, забезпечити виведення російських військ. Ми були б раді зіграти в цьому роль, якщо уряд України попросить нас про це", - сказала вона.

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Як повідомляв Главред, 31 березня Велика Британія проведе конференцію, щоби залучити більше летальної зброї для України. Конференцію скликаємМіністр оборони Бен Уоллес.

Раніше прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що угоди про припинення вогню в Україні буде недостатньо для скасування санкцій проти Росії. Необхідно тиснути, щоби країна-окупантка повністю змінила курс.

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