Окупанти саботують накази, виводять з ладу техніку й збили власний літак - британська розвідка

Російські окупанти збили власний літак / Фото facebook.com/kpszsu

Глава британського агентства радіоелектронної розвідки GCHQ Джеремі Флеммінг заявив, президент РФ Володимир Путін допустив стратегічну помилку і переоцінив здатність своєї армії здобути швидку перемогу у війні проти України. За його словами, російські солдати відмовляються воювати в Україні. Вони не виконують накази, виводять з ладу свою техніку і навіть збили власний літак.

Флеммінг додав, що в лавах путінської окупаційної армії низький моральний дух, складнощі з матеріально-технічним забезпеченням і великі втрати, передає GCHQ.

При цьому Росія використовує найманців та іноземних бойовиків для збільшення своїх сил. Зокрема, групу Вагнера, що діє в Україні з 2014 року.

"Група Вагнера працює як тіньове відділення російських військових, забезпечуючи ризикованіші операції", - пояснив британський розвідник.

ПВК Вагнер зараз готова відправити велику кількість особового складу в Україну, щоби воювати разом з російськими військовими.

Як вважає Флемінг, ці солдати будуть використані як гарматне м'ясо, щоб обмежити втрати кадрових російських військових.

ПВК Вагнера Група Вагнера - неофіційне збройне формування, яке пов'язують з російським олігархом і за сумісництвом "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним. У ЗМІ формування часто називають російською приватною військовою компанією ПВК Вагнера або ПВК Вагнер.

На думку експертів, група Вагнера насправді є замаскованим підрозділом в структурі Міноборони РФ і підпорядковується російському уряду. У червні 2017 року ПВК Вагнера була включена в санкційний список США.

"Ми вважаємо, що радники Путіна бояться сказати йому правду, але масштаби цих помилкових суджень повинні бути зрозумілі режиму. Війна в Україні стала його особистою війною, за яку розплачуються ні в чому не винні люди", — зазначив директор британського агентства радіоелектронної розвідки.

читайте такожАктивна фаза бойових дій в Україні триватиме ще тиждень, може більше - АрестовичЯк повідомляв Главред, ексватажок бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну провалилося. Війна в Україні стала небезпечною для самої РФ.

Пізніше Гіркін заявив, що повне виведення російських військ з Київської області стане "ганьбою" та свідчитиме про поразку Росії. В цілому, Росія повторює провальну тактику радянсько-фінської війни.

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