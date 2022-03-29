Гарантії безпеки, референдум і повернення Донбасу: підсумки переговорів України і Росії

Переговори РФ і України / reuters

Глава переговорної групи і народний депутат Давид Арахамія розповів про результати переговорів з РФ у Стамбулі.

На брифінгу він назвав країни, які можуть виступити гарантами безпеки.

"Переговори не просто так відбулися в Туреччині. Адже держава може стати гарантом безпеки України", - сказав Арахамія.

Які держави можуть стати гарантами України

Країни Радбезу ООН,

Китай,

США,

Франція,

Німеччина,

Ізраїль,

Канада.

Туреччина.

"Якщо це війна, акт агресії або гібридна війна – щоб не сталося протягом 3 днів країни гаранти будуть юридично зобов'язані надати нам допомогу. Зокрема військову, збройні сили, закрите небо, тобто все те, чого ми зараз конче потребуємо і не можемо отримати",– пояснив Арахамія.

Гаранти України повинні діяти за аналогами 5 статті НАТО, яка передбачає колективний захист країни у разі нападу. Однак механізм повинен бути ще жорсткіше.

Зокрема, в НАТО немає обмежень щодо тривалості консультацій, якщо почнеться війна, а у випадку України вони повинні тривати не довше 3 днів.

Умова для нейтралітету

Член української делегації Андрій Чалий назвав умову для нейтралітету Україна.

Зокрема, Україна готова до нейтралітету, якщо мирний договір буде узгоджений.

"Якщо нам вдасться закріпити ключові положення, то Україна буде в позиції фактично зафіксувати свій сьогоднішній статус позаблокової і без ядерної держави у формі постійного нейтралітету, що історично ще зафіксовані наші декларації по суверенітет, яка була прийнята 16 липня 1990 року", - заявив Чалий.

Повернення Донбасу, Луганську та Криму

Питання з ОРДЛО і Кримом не врегульовані. Бо поки гаранти не працюватимуть на ці території.

"Деякі країни вже дали попереднє узгодження. Це та система, на якій ми хочемо побудувати нове майбутнє України. Також ці гаранти повинні допомагати вступати в ЄС", - повідомили в делегації України.

Крим - це окремий пункт договору.

"Протягом 15 років будемо з Росією проводити переговори про півострів, а протягом цього часу ніяких військових дій. Що стосується ОРДЛО, то це теж окремий пункт", - додав Арахамія.

Референдум в Україні

"Для референдуму потрібен мир - це є у відповідному законі. Ніякий гарант не підписуватиме договір під тиском. Якщо всі сторони приймуть таку позицію - буде відведення військ, повернення людей і тоді референдум", - сказав Арахамія.

Переговори України та Росії в Стамбулі

Про новий раунд переговорів у Туреччині стало відомо напередодні.

За словами учасника української делегації Давида Арахамії, початок переговорів "змістився в часі через логістичні проблеми".

Переговори в Стамбулі почалися приблизно о 10:30 за київським часом і тривали більше 3 годин.

На проміжному брифінгу учасник української делегації, радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв про інтенсивні консультації з кількох важливих питань. Зокрема, делегації обговорювали договір про міжнародні гарантії безпеки для України.

"Тільки з цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні", - заявляв Подоляк.

Хто бере участь у переговорах від України

Давид Арахамія -керівник фракції "Слуга народу";

Олексій Резніков - міністр оборони;

Михайло Подоляк - радник голови Офісу президента;

Андрій Костін - перший заступник голови делегації України в ТКГ;

Рустем Умеров - депутат Верховної Ради;

Микола Точицький - заступник Міністра закордонних справ;

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