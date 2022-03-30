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Арахамія назвав умову підписання мирного договору з Росією

30 березня 2022, 13:35

Росія повинна повністю вивести свої війська з території України, сказав глава української делегації на переговорах з РФ, нардеп Давид Арахамія.

Давид Арахамія
Давид Арахамія / Фото facebook.com/david.braun

Підписання мирного договору з Росією є можливим за умови повного виведення армії РФ з тієї території України, яку вона контролювала станом на 23 лютого.

Про це заявив глава української делегації на переговорах, нардеп Давид Арахамія в інтерв'ю РБК-Україна.

"Коли ми вийдемо на умовне підписання договору або момент, коли його вже можна серйозно обговорювати, вони повинні будуть повністю піти. І тоді вже сядемо його підписувати, візувати або парафувати. Це міжнародний запобіжник, не просто наші вимоги або прохання, а необхідні умови, щоби забезпечити робоче підписання цього документа", - сказав Арахамія.

За словами нардепа, найскладніше питання на переговорах - це питання тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). На переговорах його поки що навіть не обговорювали.

"Тому виносили його одразу за дужки до зустрічі лідерів, а працювали з усіх інших питань", - уточнив депутат.

Він також підкреслив, що окупаційні війська повинні будуть залишити зорема південь Херсонської області - так званий "коридор" до Криму.

"Щодо кожного питання рішення опрацьовуємо окремо, але підписувати щось можемо тільки цілком і в комплексі. Якщо цього немає, то втрачається сенс всієї розмови. Вони у себе теж цю позицію підтримали і вирішили, що так, ось так і йдемо", - пояснив Арахамія.

Переговори України та Росії

29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між українською та російською делегаціями.

Україна пропонує підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки. Серед гарантів офіційний Київ зараз бачить країни Ради Безпеки ООН, зокрема Росію, США, Велику Британію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з РФ, заявив, що Україна готова зафіксувати позаблоковий статус і статус без'ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу у військово-політичні союзи.

Водночас, за словами Чалого, у договорі про гарантії безпеки не буде заперечень щодо можливості вступу України до Євросоюзу.

Тим часом постпред Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що її країна готова "зіграти свою роль" у забезпеченні гарантій безпеки України, якщо Київ про це попросить.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив про готовність країни зіграти конструктивну роль у просуванні переговорів між Україною та Росією.

За його словами, Пекін має намір взаємодіяти з кожною зі сторін для того, щоби війна завершилася найближчим часом. При цьому прямої відповіді на питання, чи готовий Китай виступити в якості гаранта безпеки України, у відомстві не дали.

Інші новини:

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