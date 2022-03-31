Путіна не повністю інформують про хід війни Росії проти України - Пентагон

Володимир Путін і Сергій Шойгу / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін не був повністю поінформований своїм Міністерством оборони про кожен крок в ході російського вторгнення в Україну.

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні в середу, 30 березня. При цьому він не повідомив жодних подробиць, які призвели до такої оцінки, передає CNN.

За словами представника Пентагону, у США немає доступу до всієї інформації, яку Путін отримав, або до розмов, що у нього були, але він сказав, що згоден з основним висновком преси про те, що Путін не був повністю проінформований його Міноборони про ситуацію в Україні.

Раніше в середу в CNN повідомляли, що офіційний представник США заявив, що США вважають, що Путіна "дезінформують" його радники про те, наскільки погано російські військові діють в Україні та про вплив санкцій на російську економіку.

"Я бачив ці повідомлення в пресі, приписувані офіційній особі США, і ми згодні з основним висновком, але ми не збираємося вдаватися в подробиці", — сказав Кірбі.

Як повідомляв Главред, раніше ЗМІ помітили, що російський міністр оборони Сергій Шойгу не з'являється на публіці довгий час.

Востаннє Шойгу з'являвся в російських новинах 11 березня, коли він зустрівся з турецьким колегою Хулусі Акмаром. Того ж дня Міноборони РФ розповідало, що міністр оборони країни-агресора відвідав Центральний військовий клінічний госпіталь імені Мандрика, де вручав нагороди російським окупантам за участь у війні в Україні.

Пізніше в мережі спливла інформація про різке погіршення стану здоров'я міністра оборони країни-агресора Сергія Шойгу, а також Ігоря Костюкова ‒ керівника Головного управління Генштабу ЗС РФ.

В кінці березня в Міноборони РФ видали наказ про те, що до 30 березня необхідно щодня публікувати фото і текстові матеріали, з яких випливає, що Шойгу знаходиться на робочому місці та керує "спецоперацією в Україні". Документ підписав тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони генерал армії Булгаков.

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