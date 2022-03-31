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Українські захисники захопили елітний трофей - новітню модифікацію ЗРК Тор окупантів

31 березня 2022, 05:31

Тепер ЗРК Тор-М2 служитиме українським бійцям для знищення ворога його ж зброєю.

ЗРК Тор-М2
ЗРК Тор-М2 тепер працюватиме проти окупантів / Фото Вікіпедія

Українські захисники захопили елітний трофей - зенітний ракетний комплекс з бойовою машиною на колісному шасі ЗРК Тор-М2. Тепер він служитиме нашим бійцям для знищення ворога його ж зброєю.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

"Новий трофей наших захисників! Остання вдосконалена модифікація системи, що поставляється у війська Росії з 2016 року – ЗРК Тор-М2", - йдеться у повідомленні.

ЗРК
Захоплений українськими військовими російський ЗРК Тор-М2 / скріншот

Система Тор призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних з'єднань від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, авіабомб, літаків і вертольотів, зокрема і виконаних за технологією "стелс". Може працювати як в ручному, за участю операторів, так і в автоматичному режимі.

При цьому система Тор сама контролює позначеный повітряний простір і самостійно захоплює всі повітряні цілі, не впізнані системою "свій-чужий".

Як повідомляв Главред, українські захисники захопили в Миколаївській області супертрофей - нову командно-штабну машину Р-149МА1 армії РФ. Вона є елементом автоматизованої системи управління військами РФ відомої як "Созвездие".

Раніше в Чернігівській області українські бійці захопили самохідну артилерійську установку новітньої моделі "Мста-С". І, за традицією, трофей відбуксирували трактором.

Також ВСУ знищили танк Т-80УМ2 "Чорний орел", який у путінської армії був лише один. Успішного удару було завдано 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр".

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