Сенатор США розповів про нову стратегію РФ у війні з Україною

Росіяни оточують українські війська і досить сильно стискають їх, попередив Ангус Кінг / Фото Reuters

Війна в Україні вступає в "вирішальний період", оскільки російські війська переорієнтують свої зусилля, а президент Росії Володимир Путін стає все більш відчайдушним.

Таку думку озвучив CNN сенатор США, незалежний представник штату Мен Ангус Кінг після секретного брифінгу від представників американської адміністрації.

"Наступні два тижні дійсно матимуть вирішальне значення для того, щоби побачити, чи зможуть українські сили підтримувати неймовірний рівень бойових дій, який вони ведуть упродовж останніх декількох тижнів", — сказав Кінг.

За його словами, російські окупанти дійсно переорієнтуються на схід.

"Небезпека полягає в тому, що росіяни оточують українські війська і досить сильно стискають їх", — сказав сенатор.

Частина російської армії відходить від Києва, але ці дії можуть бути просто можливістю поповнити запаси в регіоні.

"Вони розділили свою армію на три частини, і тепер вони займаються реконсолідацією. Вони вирішили, що не зможуть взяти Київ, принаймні зараз, і вони консолідуються на півдні та заході", - сказав Кінг.

При цьому сенатор США попередив, що Путін може вдатися до небезпечніших методів ведення війни. Зокрема, " завдавати ударів по цивільному населенню в містах, як він це робив в Алеппо та в Грозному в Чечні".

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Як повідомляв Главред, 29 березня в Генштабі ЗСУ заявили, що РФ не змогла досягти своїх цілей на півночі України. Частину окупаційних військ з цих регіонів відводять. Однак зберігається загроза того, що вороги й далі битимуть як по військових, так і по цивільних об'єктах.

30 березня глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що жодного зменшення активності військ Росії в області не спостерігається. Ворог всю ніч обстрілював Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, з авіації.

Представник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник зазначив, що оголошене напередодні російськими агресорами відведення своїх сил на Київщині та Чернігівщині - це насправді прикриття для відтягування і подальшого поповнення тих підрозділів, які зазнали найбільших втрат.

Міністерство оборони США попередило, що попри відведення невеликої кількості російських військ від Києва, Росія все ще може застосувати масову жорстокість до країни, зокрема до столиці.

Крім того, в Пентагоні попередили, що окупаційні війська Росії починають більш активно просуватися на схід України, щоб оточити ЗСУ на ділянці бойових дій у Донецькій та Луганській областях.

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