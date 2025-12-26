Скоро почнеться пік подорожчання: ціни на один продукт досягли нової позначки

Найближчим часом варто очікувати на прискорення темпів зростання цін.

Ціни на огірки в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні ростуть ціни на тепличні огірки

Пропозиція місцевих овочів досить обмежена

Їх вже продають по 110-140 гривень за кілограм

В Україні знову дорожчають огірки. Зростання цін на цю продукцію продиктоване насамперед обмеженою пропозицією овочів від зовнішніх постачальників. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Так, на сьогоднішній день тепличні огірки на українському ринку пропонуються до продажу по 110-140 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж тижнем раніше.

"Знижувальний ціновий тренд у сегменті огірка тижнем раніше провокує помітне збільшення попиту на цю продукцію напередодні новорічних свят. У той же час, пропозиція місцевих овочів досить обмежена. Основний обсяг ринку складає виключно імпортна продукція виробництва Туреччина", - йдеться у повідомленні.

Аналітики додають, що вже найближчим часом варто очікувати на прискорення темпів зростання цін на тепличні овочі в Україні.

"Наразі основна частина українських тепличних господарств уже заявила про завершення сезону реалізації. Таким чином практично весь обсяг огірка на українському ринку складає турецька продукція. При цьому попит на тепличні овочі в Україні також зростає, оскільки гуртові компанії та роздрібні мережі почали формувати торгові запаси на новорічні свята, а це також провокує зростання цін у цьому сегменті", - кажуть в EastFruit.

Варто зауважити, що зараз тепличні огірки вже надходять у продаж у середньому на 33% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Подорожчання овочів в Україні

Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка заявив, що наприкінці 2025 року в Україні почнеться поступове подорожчання овочів борщового набору.

"Підняття цін буде викликане поступовим зменшенням запасів якісної продукції у вітчизняних сховищах і необхідністю залучення більш дорогого імпорту, що стане найбільш відчутним ближче до березня", - додав він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в січні 2026 року на ринку м'яса і м'ясопродуктів очікується сезонне подорожчання. Воно буде обумовлене традиційним для цього періоду високим попитом, що може призвести до зростання цін в межах 5-7%.

Водночас, ціни на білокачанну капусту - один із найпопулярніших овочів в українців - різко знизилися. На ринку спостерігається надлишок продукції, через що вартість за кілограм впала до мінімальних значень за останні роки.

Крім того, ціна на деякі сорти хліба в Україні в наступному році може зрости. У разі песимістичного сценарію вартість підскочить на більш, ніж на 20%.

