Спека набирає темпи: синоптики назвали найтепліший день в Україні

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у червні радує по-справжньому літнім теплом. Як повідомляють синоптики, у четвер, 9 червня, в Україні буде багато сонця, на більшій частині країни дощів не очікується.

Як зазначає в прогнозі Наталка Діденко, короткочасні дощі 9 червня місцями ймовірні тільки в Карпатах, в Сумській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях і в Криму.

Вітер буде південно-східним, помірним, можливі сильні пориви в західних областях і південній частині. Температура повітря вдень досягне +25 +30 градусів. У Києві 9 червня буде сухо, сонячно і жарко, вдень стовпчики термометрів покажуть до +28 градусів.

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В Українському гідрометцентрі прогнозують, що температура буде потроху підвищуватися.

10 червня буде +24 +29, на Заході і півдні ймовірні дощі з грозами, але нічого серйозного. У п'ятницю опади можливі також у Дніпрі та Кропивницькому.

11-12 червня опадів стане більше - вони охоплять в основному Правобережжя, а температура підвищиться до +31 (трохи нижче, +24 +28 на заході).

За даними Gismeteo, з 14-16 червня температура на більшій частині країни досягне +30 +32 градусів.

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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