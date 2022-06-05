Синоптик розповів, коли в Україні різко потеплішає

В середині червня тепла погода збережеться, але спеки чекати не варто.
У червні сильної спеки не буде, проте варто очікувати помірно теплу погоду, особливо після 20-х чисел місяця.
Народний синоптик Володимир Деркач зазначає, що після мінливої погоди протягом всієї весни, 30-градусної спеки на початку літа також очікувати не варто.
Погода на другу декаду червня
У середині червня тепла погода збережеться. В деякі дні температура повітря буде перевищувати 30 градусів, але це буде винятком.
За словами синоптика, опадів буде менше, але вони будуть носити локальний характер.
Можливі сильні короткочасні дощі, іноді з поривами.
Погода на третю декаду червня
Після 20 чисел червня буде найтепліше в червні - дощів практично не буде і обійдеться практично без різкої зміни погоди.
В кінці третьої декади температура трохи знизиться.
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Погода в Україні
Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.
Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.
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