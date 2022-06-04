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Україну охопить сильним похолоданням: з'явився новий прогноз синоптиків

4 червня 2022, 04:10

У неділю, 5 червня у всіх куточках України будуть дощі з грозами.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями влаштує неприємний сюрприз. Якщо в суботу українці ще зможуть побачити літнє сонце, то в неділю майже у всіх куточках країни очікуються дощі.

Як повідомляють синоптики Укргідрометцнтра, 4 червня на Заході України йтимуть дощі з грозами. Температура повітря у Чернівцях та Тернополі прогріється до 27 градусів. В інших регіонах країни в цей день без опадів.

"У Запоріжжі буде по-літньому спекотно - вдень температура повітря складе 31 градус. У столиці без опадів, температура вдень - 24-26, вночі - 11-13 зі знаком "плюс"", - повідомляють синоптики.

У неділю, 5 червня у всіх куточках України дощі з грозами. Мінімальна денна температура - 18 градусів, максимальна - 29 у Херсоні та Запоріжжі.

У Києві вдень - 18-20 градусів, вночі - 13-15.

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Коли потеплішає і вдарить спека в Україні

Вже 6 червня похолодання відступить, а температура вирівняється по всій країні буде до +23 +26 градусів. Тільки на південному чорноморському узбережжі і в Криму температура нижче +20 +24, також тут вірогідні сильні дощі, грози.

7-8 червня по країні +22 +29, місцями незначні опади з грозами.

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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