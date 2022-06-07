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Вдарить похолодання +11: синоптики назвали найхолодніші дні

7 червня 2022, 19:29

Погода в Україні буде сухою і теплою, тільки вночі прохолодною.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні показує майже ідеальне синоптичне літо. Тепле повітря, відсутність спеки, короткочасні дощі, але нічні температури ще холодні.

Як прогнозує синоптик Наталія Діденко, 8 червня, в середу, в Україні максимальна температура повітря коливатиметься в межах +24 +19 градусів. Вночі все ще переважатиме свіжість і прохолода - від +11 до +18 градусів.

У більшості областей дощі 8 червня малоймовірні. Вони можливі в деяких західних регіонах, за винятком Тернопільської та Хмельницької областей, але локальні, короткочасні, зате з грозами. Що стосується вітру, то він буде південно-східним, 3-8 метрів в секунду.

Погода в Києві 8 червня буде сухою і теплою. Температура повітря протягом дня становитиме + 25 + 28 градусів.

"Свіжі ночі та ранки ще захищатимуть українців від нестерпної літньої спеки", - каже синоптик.

Синоптики відзначають, що після 18 червня в Україні вдарить вже 30-градусна спека.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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