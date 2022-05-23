Налетять грози і вдарить спека: синоптики назвали найтепліший день у травні

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у найближчі дні принесе різке потепління в більшості областей. Однак, разом з підвищенням температури повітря в країну повернуться грози.

У вівторок, 4 травня, синоптики прогнозують сонячну і суху погоду у всіх областях країни.

Вночі в Україні очікується від + 5 до +8 градусів, у південній частині від +6 до + 11 градусів. Вдень найтепліше буде в західних областях, прогріється до + 20 +23 градусів.

На півдні очікується від +17 до +20 градусів. В інших регіонах прогнозується від +17 до + 19 градусів.

У Києві 24 травня буде сухо, можлива невелика хмарність, але без опадів. Вночі + 6 +8 градусів, вдень потеплішає до +18 + 20 градусів.

У середу в Україну знову повернуться грози - опади прогнозуються в західних областях. На решті території країни обійдеться без опадів. Синоптики прогнозують 25 травня одним з найспекотніших днів.

Вночі в Україні температура коливатиметься від + 6 до + 11 градусів. Вдень у західній частині очікується підвищення температури до + 25 + 27 градусів. У центрі, на Сході і в південних областях прогнозується до +21 +24 градуси. На сході буде прохолодніше, від +18 до +21 градуса.

У Києві 25 травня очікується невелика хмарність, без опадів. Вночі в столиці + 9 +11 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +22 до + 24 градусів.

У четвер країну накриє сильними грозами всі області. Температура повітря знизиться трохи в західних областях, але підніметься на сході і півночі країни - очікується від +20 до +24 градусів.

У п'ятницю опади покинуть країну і очікується сонячна і суха погода. Вночі від +10 до +12 градусів, вдень від +20 до + 24 градусів.

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