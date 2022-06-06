Україну атакує антициклон Burkhart: синоптики назвали найспекотніший день

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде дуже спекотною. На Україну насувається антициклон Burkhart, який принесе суху і сонячну погоду з високим атмосферним тиском.

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко, на крайньому заході України місцями пройдуть локальні дощі з грозами, а атмосферний тиск буде повільно змінюватися.

"Температурна картинка буде красивою - протягом дня вівторка скрізь в Україні передбачаються комфортні +24-28 градусів", - розповіла Діденко.

У Києві 7 червня погода очікується сухою і теплою. Протягом дня максимальна температура повітря досягне + 25-27 градусів.

"Водні градуси вже цілком прийнятні для купання для багатьох людей. Однак, як казав класик, "купатися чи не купатися" – вирішувати вам", - повідомила синоптик.

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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