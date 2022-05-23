Торнадо і смерчі: влітку погода в Україні буде аномальною

Погода в Україні влітку / pixabay

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник Екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

"Зараз ми всі можемо бачити шквальні вітри, зокрема, в Києві, і скачки температури вниз-вгору. Зміни клімату сьогоднішнього часу - це постійна непередбачуваність і різкі температурні коливання і до того ж різні стихійні явища, як ось торнадо", - сказав Красавцев, передає РБК-Україна.

Смерчі, до слова, вже "стали візитною карткою не тільки південних, а й центральних областей України".

Експерт додав, що ці явища будуть ставати все виразнішими протягом наступних років.

Однак через військові дії в атмосферу викидається величезна кількість вуглецю, який прискорює незворотні кліматичні процеси.

"Через брак дощів буде - посуха. З року в рік Україна стикається з цією проблемою і ця криза посилюється і в усьому світі", - додав експерт.

Прогноз погоди на літо в Україні

Червень буде, швидше за все, відносно теплий, без надвисоких температур.

З середини липня по серпень Україну чекають найспекотніші дні.

"Очевидно температура буде бити нові максимальні рекорди. Разом з тим, я думаю, що сильні вітри нікуди не подінуться, а їх інтенсивність буде тільки наростати, до чого ми всі звикнемо", - додав експерт.

Зазначимо, синоптики прогнозують на початку червня досить прохолодну погоду, як для літа.

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