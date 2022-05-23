Торнадо і смерчі: влітку погода в Україні буде аномальною

За прогнозом, червень буде, швидше за все, відносно теплий, без надвисоких температур.
Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник Екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.
Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.
"Зараз ми всі можемо бачити шквальні вітри, зокрема, в Києві, і скачки температури вниз-вгору. Зміни клімату сьогоднішнього часу - це постійна непередбачуваність і різкі температурні коливання і до того ж різні стихійні явища, як ось торнадо", - сказав Красавцев, передає РБК-Україна.
Смерчі, до слова, вже "стали візитною карткою не тільки південних, а й центральних областей України".
Експерт додав, що ці явища будуть ставати все виразнішими протягом наступних років.
Однак через військові дії в атмосферу викидається величезна кількість вуглецю, який прискорює незворотні кліматичні процеси.
"Через брак дощів буде - посуха. З року в рік Україна стикається з цією проблемою і ця криза посилюється і в усьому світі", - додав експерт.
Прогноз погоди на літо в Україні
Червень буде, швидше за все, відносно теплий, без надвисоких температур.
З середини липня по серпень Україну чекають найспекотніші дні.
"Очевидно температура буде бити нові максимальні рекорди. Разом з тим, я думаю, що сильні вітри нікуди не подінуться, а їх інтенсивність буде тільки наростати, до чого ми всі звикнемо", - додав експерт.
Зазначимо, синоптики прогнозують на початку червня досить прохолодну погоду, як для літа.
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