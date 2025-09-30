Рус
Читати російською
Заморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтні

Марія Тупік
30 вересня 2025, 17:16
Погода на початку жовтня в Україні буде холодною, розповіла Главреду Наталія Птуха.
Погода на жовтень в Україні
Погода на жовтень в Україні / Главред

Погода у жовтні в Україні буде досить холодною. Україну накриють заморозки, прийде нова порція опадів та похолодання.

В інтерв'ю Главреду начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, чи очікувати потепління, в яких регіонах випаде мокрий сніг, чи дійсно Україну накриють заморозки.

Україну накрили потужні опади у вигляді дощів. Скільки вони протримаються?

Найближчі три доби будуть холодні з дощами. Припинення опадів не очікуємо, але дощі в нас будуть помірні. В північній частині 1 жовтня невеликі дощі, в четвер, 2 жовтня в північних, центральних та Харківській областях також невеликі дощі. У п'ятницю, 3 жовтня, для більшості областей буде перерва від опадів.

Але у суботу, 4 жовтня прийде нова порція опадів з південного заходу.

В усіх регіонах будуть опади у вигляді дощу. Тільки на високогір'ї Карпат, наголошую, тільки на високогір'ї Карпат, дощі перейдуть у мокрий сніг. Ну і температура повітря буде нижче. Очікуємо близько 0 градусів.

  • Погода в Карпатах
    Погода в Карпатах фото: ДСНС
З якої температури розпочинається жовтень в Україні?

На початку жовтня денні температури в Україні будуть невисокі. Всього +5 +10 градусів. Лише Закарпаття, Південь та Схід країни +11 +16.

Але в п'ятницю, 3 жовтня, за рахунок того, що припиняться опади, будуть прояснення.

3 жовтня вдень трошки вищі будуть показники, буде менше хмарності, тому очікуємо на потепління на чотири градуси. Тобто температура буде близько +10 +12 градусів.

На півдні очікуємо до +19 градусів тепла.

Чи чекати заморозків в жовтні?

Що варто зазначити, то це ночі в Україні стають холодні.

2-3 жовтня в західних, Житомирській та Вінницькій областях можуть бути заморозки. Заморозки - це небезпечне явище зараз. Тобто, зниження температури до 0 градусів і нижче є небезпечні тим, що в нас ще триває вегетація рослин, вони ще не заснули, урожай ще до кінця не зібрали, того це зниження і вважається небезпечним явищем. Через це ми і повідомляємо про небезпечні явища.

Графік прогнозу погоди

Чи чекати українцям на потепління?

У найближчій перспективі потепління поки що не очікуємо. Найближчі 5 днів точно. Це оці п'ять діб, про які ми говоримо. Хіба що трішки наприкінці цього тижня по південно-східній частині України вдень може бути від +14 до +20 градусів тепла.

Якої погоди очікувати в перші вихідні жовтня?

4 жовтня вночі на південному заході, а вдень по всій країні очікуємо невеликі дощі. Знову хмарна погода, дощова. Буде осінній характер. 5 жовтня невеликі дощі, практично в усіх областях, окрім півдня і вдень центральні області також будуть без опадів.

На вихідних заморозків не очікуємо, оскільки будуть дощі, відповідно, якщо хмарність і дощ, то ніяких заморозків бути не може.

Тому нічна температура +4 +10, вдень від +10 до +16.

На сході та південному сході буде тепліше. Вночі +7 +13, а вдень +14 і подекуди до +20 градусів.

Про персону: Наталія Птуха

Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

