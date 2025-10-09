Рус
Україна буде "плавати": регіони накривають затяжні дощі та пронизливий вітер

Ангеліна Підвисоцька
9 жовтня 2025, 19:36оновлено 9 жовтня, 20:14
Погода у Луцьку буде однією з найхолодніших. Температура повітря там опуститься до +6 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 10 жовтня
  • Де температура повітря опуститься до 0 градусів
  • У яких областях будуть лити дощі

Погода в Україні 10 жовтня буде дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За словами синоптикині Наталки Діденко, 10 жовтня будуть сильні дощі по всій Україні. В цей день регіони будуть під впливом потужного циклону. Очікується рвучкий північно-західний вітер.

Погода буде прохолодною. Температура повітря підвищиться переважно до 9-14 градусів тепла. На сході буде найтепліше - 15-19 градусів тепла. У Києві в цей день буде 11-13 градусів тепла та литимуть дощі.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня / фото: ventusky

Погода 10 жовтня

В Україні 10 жовтня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі майже у всіх областях України. Вітер буде північно-західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На Правобережжі та в Криму будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Щодо температури, то вночі 7-12°, в денні години 10-15°, на Закарпатті, півдні та сході країни до 18°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень фіксуватимуть 4-9°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 10 жовтня в Україні буде місцями прохолодно. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+19 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до +6...+12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня / фото: meteoprog

Погода 10 жовтня у Києві

У Києві 10 жовтня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-18 м/с.

"Температура по області вночі 7-12°, вдень 10-13°; у Києві вночі близько 10°, вдень 11-13°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 вересня Одесу та область накрила сильна негода. За сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Зливи спричинили підтоплення та пошкодження комунальної інфраструктури.

Також під час зливи в Одесі хвиля накрила сім’ю з п’яти осіб, усі вони загинули. Серед жертв були дві жінки, чоловік і 8-річна дівчинка.

В Україні 7 жовтня очікується хмарна погода з дощами в західних, північних та південних областях. У Карпатах можливий мокрий сніг.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Чому не можна говорити "кардіограма серця": усі роблять одну серйозну помилкуВідео

