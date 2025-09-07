В Україні литимуть дощі з грозами: коли антициклон різко змінить погоду

Погода в Україні буде під впливом потужного антициклону.

Прогноз погоди на тиждень / фото: ua.depositphotos.com

Якою буде погода наступного тижня

Де може пройти дощ з грозою

Погода в Україні упродовж наступного тижня буде переважно теплою. Цьому сприятиме підвищення атмосферного тиску. Про це сказав синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, на початку тижня атмосферні фронти зі сходу, а також циклонічна діяльність над акваторією Чорного моря спричинить нестійку погоду з короткочасними грозовими дощами в більшості регіонів країни.

"Проте, після 10 вересня, а також на вихідних внаслідок розвитку потужного та малорухомого антициклону у північно-східній частині Європи, атмосферний тиск суттєво підвищиться, а опади покинуть територію України. Температурний фон загалом прогнозується на 3 – 5 °С вищим за кліматичну норму", - наголосив він.

Погода в Україні 8 вересня

У понеділок, 8 вересня, вночі на Лівобережжі країни, вдень у більшості областей України пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди у супроводі грози. Вночі та вранці у західній частині місцями можливий туман.

Температура повітря вночі становитиме +12...+18 °С, вдень +24...+29 °С. У південній частині вночі +16...+21 °С, вдень +27...+32 °С.

Погода в Україні 8 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні 9 вересня

У вівторок, 9 вересня, на більшій частині території України пройде короткочасний дощ, місцями з грозою.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12...+18 °С, вдень +24...+29 °С, на Одещині до +31 °С.

Погода в Україні 9 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні 10 вересня

У середу, 10 вересня, вночі у північних, центральних та південних регіонах, вдень у Криму та Приазов'ї пройдуть помірні, подекуди значні дощі. Часом опади супроводжуватимуться грозою та шквалами. У східних та західних регіонах опадів не передбачається.

Температура повітря вночі очікується в межах +12...+19 °С, вдень +23...+28 °С, на Закарпатті до +31 °С.

Погода в Україні 10 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні 11 вересня

У четвер, 11 вересня, під впливом потужного антициклону з північного сходу по всій Україні встановиться малохмарна та суха погода, без опадів.

Температура повітря вночі очікується в межах +10…+17 °С, вдень +24…+29 °С.

Погода в Україні 12 вересня

У п'ятницю, 12 вересня, продовжиться період антициклональної погоди. Тому опадів не передбачається. Лише на крайньому заході під впливом малорухомого атмосферного фронту вранці та вдень можливі грозові дощі.

Температура повітря вночі становитиме +10…+16 °С, у північно-східних областях місцями +7…+9 °С; вдень +22...+27 °С.

Циклон і антициклон / Інфографіка: Главред

Погода в Україні 13 вересня

У суботу, 13 вересня, невеликі дощі можливі у Криму, на Донбасі та у Приазов'ї, на решті території України утримається погода без опадів.

Температура вночі коливатиметься в межах +10…+16 °С, вдень повітря прогріється до +22…+27 °С.

Погода в Україні 14 вересня

У неділю, 14 вересня, погодні умови в Україні визначатиме виступ антициклону з північного сходу Європи, тому прогнозується стійка погода без опадів.

Температура вночі становитиме +10…+16 °С, вдень повітря прогріється до +23…+28 °С.

Якою буде осінь в Україні

Народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що осінь в Україні буде теплою.

На його думку, кліматичне літо закінчиться в середині жовтня, а до цього часу погода буде схожою більш на літню, ніж осінню.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 7 вересня буде місцями дощовою та грозовою. Вдень температура очікується в межах 21-26 градусів, на півдні країни до 29 градусів.

Синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що 8 вересня періодичні дощі ймовірні не лише у Києві, а й вдень та ввечері практично повсюди в Україні, окрім південної частини та західних областей.

Крім того, вона також розповідала, що що послаблення спеки та відчутне зниження температури повітря в Україні очікується із 7-го вересня.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

