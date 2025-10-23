Чи пробрались росіяни на правий берег: в ЦПД сказали, що діється в Херсоні

Військові наголосили, що російські війська не мають жодних шансів.

Ситуація в Херсонській області / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, Міноборони РФ

Головне:

Росіяни заявили про захоплення мікрорайону Острів у Херсоні

Насправді ця інформація є фейком

Він залишається під повним контролем ЗСУ

Росіяни заявили про нібито захоплення мікрорайону Острів у Херсоні. Однак, цей район і берег під контролем ЗСУ. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.

Зазначається, що ворожі Telegram-канали з посиланням на Міноборони РФ поширюють інформацію про нібито форсування Дніпра російськими військами та взяття під контроль мікрорайону Острів у Херсоні.

"Насправді ця інформація є фейком", - йдеться у повідомленні.

В ЦПД наголошують, що в 34-й бригаді берегової охорони морської піхоти спростували повідомлення, виклавши відео, на якому українські оборонці перебувають на території, яку ворог намагався видавати за "захоплену".

У бригаді додали, що російські війська не мають жодних шансів здійснити переправу або закріпитися на правому березі Дніпра.

"Херсон і прилеглий берег залишаються під повним контролем українських оборонців", - підсумували в ЦПД.

Чи триватиме наступ РФ взимку

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко не виключає, що Росія спробує за осінньо-зимовий період трішки відновити свій потенціал у питаннях техніки.

За його словами, у цей час наступи можуть бути з використанням класичних механізованих колон.

"Піхотою на самокатах у сніг і мороз особливо не поштурмуєш, як і в дощ та бездоріжжя", - зауважив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, В Генштабі заявили, що ЗСУ відновили контроль над населеним пунктом Кучерів Яр на Покровському напрямку. Над селищем знову замайорів український прапор.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан сказав, що механізовані штурми російських окупантів на Малу Токмачку Запорізької області тривають, причому ворог готувався до них близько пів року.

Водночас, у пресслужбі Сил оборони півдня зазначили, що українські військові відбили масштабний штурм російських окупантів на Оріхівському напрямку. Загарбникам було завдано значних втрат у живій силі та техніці.

Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України

