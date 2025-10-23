Журналістка й оператор телеканалу Freedom загинули під час атаки РФ на Краматорськ

Медійники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ висвітлювали ситуацію в Донецькій області.

Внаслідок російського удару по Краматорську загинули журналісти телеканалу Freedom / Колаж: Главред, фото: Донецька ОВА

Що відомо:

Російська атака дроном-камікадзе у Краматорську забрала життя двох українських журналістів - кореспондентки телеканалу Freedom Олени Грамову та оператора Євгена Кармазіна.

Про трагедію повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у четвер, 23 жовтня.

Що відомо про медійників

Олена та Євген працювали в найнебезпечніших районах Донеччини з перших днів повномасштабного вторгнення. Вони фіксували злочини окупантів, розповідали про евакуацію мирного населення, знімали історії українських захисників. Їхня робота була не просто журналістикою - це був фронт інформаційної боротьби.

Важко повірити, що це могло статись саме з ними… Це важка втрата для області та всіх нас. Світлі, чуйні, справедливі та чесні. Олена та Євген назавжди залишаться у нашій пам’яті саме такими… - написав Вадим Філашкін.

Сюжет про Олену Грамову та нагородження орденом княгині Ольги

