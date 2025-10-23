Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Журналістка й оператор телеканалу Freedom загинули під час атаки РФ на Краматорськ

Дар'я Пшеничник
23 жовтня 2025, 12:37
512
Медійники з перших днів повномасштабного вторгнення РФ висвітлювали ситуацію в Донецькій області.

дрон рф убили журналистку и оператора
Внаслідок російського удару по Краматорську загинули журналісти телеканалу Freedom / Колаж: Главред, фото: Донецька ОВА

Що відомо:

відео дня

Російська атака дроном-камікадзе у Краматорську забрала життя двох українських журналістів - кореспондентки телеканалу Freedom Олени Грамову та оператора Євгена Кармазіна.

Про трагедію повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у четвер, 23 жовтня.

Що відомо про медійників

Олена та Євген працювали в найнебезпечніших районах Донеччини з перших днів повномасштабного вторгнення. Вони фіксували злочини окупантів, розповідали про евакуацію мирного населення, знімали історії українських захисників. Їхня робота була не просто журналістикою - це був фронт інформаційної боротьби.

Важко повірити, що це могло статись саме з ними… Це важка втрата для області та всіх нас. Світлі, чуйні, справедливі та чесні. Олена та Євген назавжди залишаться у нашій пам’яті саме такими… - написав Вадим Філашкін.

Сюжет про Олену Грамову та нагородження орденом княгині Ольги

Що відбувається в Донецькій області - останні новини

Раніше Главред розповідав, що російські окупаційні війська вперше атакували Краматорськ Донецької області безпілотником на оптоволокні. Інцидент стався 5 жовтня. Під удар потрапив припаркований на вулиці автомобіль військовослужбовців ЗСУ.

Армія РФ планувала захопити Покровськ за будь-яку ціну, але контрнаступальна операція Сил оборони в Донецькій області зірвала плани окупантів.

Російські FPV-дрони, що працюють через оптоволоконний зв’язок, стають реальною небезпекою для прифронтових міст України, зокрема Харкова, Сум та Запоріжжя.

Інші новини про українські втрати:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні військовий журналіст атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путіна заганяють у кут, Трамп ухвалив колосальне рішення - Sky News

Путіна заганяють у кут, Трамп ухвалив колосальне рішення - Sky News

12:58Світ
"Акт війни проти РФ": Медведєв накинувся на Трампа і зажадав "довбати зброєю"

"Акт війни проти РФ": Медведєв накинувся на Трампа і зажадав "довбати зброєю"

12:05Політика
Трамп уперше вдарив санкціями по Росії: що чекає на "військову машину" Путіна

Трамп уперше вдарив санкціями по Росії: що чекає на "військову машину" Путіна

11:39Війна
Реклама

Популярне

Більше
"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

В Україні ввели графіки погодинних відключень світла - скільки не буде електроенергії

"Стало вразливістю для мене": відомий співак зізнався, чому не служить після повістки

"Стало вразливістю для мене": відомий співак зізнався, чому не служить після повістки

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

Останні новини

14:08

Здивує навіть досвідчених кошатників: як насправді коти відчувають біль людини

14:04

Ворог просувається біля двох населених пунктів на Дніпропетровщині: DeepState показали зміни на карті

14:00

Олена Тополя заговорила про зміну професії: "Іноді "нагрібає"

13:50

Розбите серце: Софія Ротару згадала померлого чоловіка в особливий день

13:42

Чи пробрались росіяни на правий берег: в ЦПД сказали, що діється в Херсоні

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:30

Путіністку Гузєєву перевіряє поліція: загрожує 10 років в'язниці

13:27

Не американці, як вважає більшість: хто придумав Геловін насправді

13:16

Погода на завтра 24 жовтня - прогноз для кожної області та Києва (оновлюється)

13:07

Печериці можна виростити навіть у квартирі: що для цього потрібноВідео

Реклама
12:58

Енергосистема перезапускається дефібрилятором: чому Україна увійшла в зиму непідготовленоюВідео

12:58

Путіна заганяють у кут, Трамп ухвалив колосальне рішення - Sky News

12:51

"Бріжит Бардо померла": акторка емоційно відреагувала на раптове повідомлення

12:49

"В шоці": відомий український режисер розповів про "приліт" у його будинок

12:48

Бюджетна хитрість водіїв: чи варто встановлювати стяжки на шини взимку

12:37

Журналістка й оператор телеканалу Freedom загинули під час атаки РФ на Краматорськ

12:36

Суп за бабусиним рецептом - хітова осіння страваВідео

12:18

Вже остаточно: які будуть тарифи на електроенергію в Україні взимку

12:08

Задихається: російського ведучого Юрія Ніколаєва екстрено госпіталізували

12:05

"Акт війни проти РФ": Медведєв накинувся на Трампа і зажадав "довбати зброєю"

12:01

Викрутяться з будь-якої ситуації: 3 знаки зодіаку перетворюють труднощі на успіх

Реклама
11:58

Грози та зливи в кінці робочого тижня: які регіони України накриє негода

11:51

"Потягнуло на солоне": Решетники натякнули на четверту вагітність

11:39

Вести війну буде безглуздо, Путін оголосить капітуляцію за тиждень - військовий

11:39

Трамп уперше вдарив санкціями по Росії: що чекає на "військову машину" Путіна

11:33

"Тут залишу інтригу": Олександра Кучеренко назвала свого фаворита

11:29

Божествений на смак, аж тане в роті: рецепт кексу "Зебра"

11:06

Дзвінок Путіна зіграв роль: в ОП розкрили нові деталі переговорів Трампа і Зеленського

10:59

Мовна головоломка: який український аналог має слово "искрометный"

10:55

У Києві прощаються з Дизелем із Green Grey: перші подробиціВідео

10:43

Вигляд відверто дивує: в Україні росте їстівний гриб, який схожий на вухоВідео

10:40

Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

10:33

Китайський гороскоп на завтра 24 жовтня: Коням - зневіра, Свиням - відмова

10:24

Мир "в обмін" на території: Зеленський оголосив про позицію УкраїниВідео

10:21

Вєрка Сердючка зачепила Влада Яму: Данилко підірвав мережу новою піснеюВідео

10:00

"Ми все ще хочемо зустрічей": Рубіо пояснив, чому США вдарили санкціями по РФ

10:00

РФ вдарила по рятувальниках на Харківщині: є загиблий, багато поранених

09:59

"Путіну дедалі важче": в ЄС оголосили про серйозний санкційний удар по Росії

09:52

Чи буде Україна без тепла і світла: в Зеленського сказали, як проходитиме зима

09:43

Одним рішенням: як Трамп може суттєво пришвидшити закінчення війни в Україні

09:42

Будапешт зірвано: коли можливі нові мирні переговори?Погляд

Реклама
09:09

"Дістав уже": що відбувається з Нікітою Пресняковим після розлучення

09:04

Окупанти здаються в полон десятками: ЗСУ просуваються на ключових ділянках фронту

09:00

Теплопостачання буде мінімальним, газ можуть подавати погодинно: Корольчук - про опалювальний сезон 2025

08:44

РФ вдарила по житлових районах Києва: пошкоджено будинки, школу, дитячий садок, синагогуФотоВідео

08:19

Дуже критично для ворога на фронті: партизани заблокували військові ешелони РФ

07:57

У Копейську пролунали вибухи: горить завод, що забезпечує війну РФ проти України

07:37

Гороскоп Таро на листопад 2025: Овнам - зміни, Тельцям - подарунок, Близнюкам - силаВідео

06:54

У Сумах дрон РФ вдарив по залізничній станції: є постраждаліФото

06:28

Що важливо зрозуміти про нову зброю повітряного терору РФ - реактивні КАБиПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках двірника за 49 секунд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти