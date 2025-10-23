Журналістка й оператор телеканалу Freedom загинули під час атаки РФ на Краматорськ

Що відомо:
Російська атака дроном-камікадзе у Краматорську забрала життя двох українських журналістів - кореспондентки телеканалу Freedom Олени Грамову та оператора Євгена Кармазіна.
Про трагедію повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у четвер, 23 жовтня.
Що відомо про медійників
Олена та Євген працювали в найнебезпечніших районах Донеччини з перших днів повномасштабного вторгнення. Вони фіксували злочини окупантів, розповідали про евакуацію мирного населення, знімали історії українських захисників. Їхня робота була не просто журналістикою - це був фронт інформаційної боротьби.
Важко повірити, що це могло статись саме з ними… Це важка втрата для області та всіх нас. Світлі, чуйні, справедливі та чесні. Олена та Євген назавжди залишаться у нашій пам’яті саме такими… - написав Вадим Філашкін.
Сюжет про Олену Грамову та нагородження орденом княгині Ольги
Раніше Главред розповідав, що російські окупаційні війська вперше атакували Краматорськ Донецької області безпілотником на оптоволокні. Інцидент стався 5 жовтня. Під удар потрапив припаркований на вулиці автомобіль військовослужбовців ЗСУ.
Армія РФ планувала захопити Покровськ за будь-яку ціну, але контрнаступальна операція Сил оборони в Донецькій області зірвала плани окупантів.
Російські FPV-дрони, що працюють через оптоволоконний зв’язок, стають реальною небезпекою для прифронтових міст України, зокрема Харкова, Сум та Запоріжжя.
