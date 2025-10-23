Грози та зливи в кінці робочого тижня: які регіони України накриє негода

Протягом п’ятниці кількість дощів збільшиться.

Дощі та зливи в Україні / Колаж: Главред, фото: Freepik

Головні тези з новини:

Більшість регіонів України накриє хвиля дощів

Незважаючи на опади, температура залишатиметься комфортною

Схід та частина півночі залишаться сухими, але хмарними

У п’ятницю, 24 жовтня, Україна опиниться під впливом активної циклонічної системи, яка принесе дощі майже в усі регіони. Водночас температура повітря залишатиметься комфортною - від осінньо-прохолодної на сході до майже весняної на півдні та в Криму.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру

Захід: зливи та похмурість

Очікуються сильні, місцями помірні дощі.

Температура вночі: +8…+10°C.

Вдень: +13…+15°C.

Північ: нестабільна хмарність

Переважно помірні дощі, подекуди без опадів.

Температура вночі: +8…+10°C.

Вдень: +13…+15°C.

Центр: дощі з грозовими вкрапленнями

Хмарно, місцями незначні дощі та грози.

Температура вночі: +8…+10°C.

Вдень: +13…+15°C.

Південь: грози на тлі тепла

Помірні дощі, місцями грози.

Температура вночі: +8…+10°C.

Вдень: +16…+18°C.

Схід: сухо, але хмарно

Без опадів.

Температура вночі: +5…+10°C.

Вдень: +13…+15°C.

Найпрохолодніше - у Луганській області, де нічна температура опуститься до +2°C.

Крим: тепло та без дощів

Хмарно, без опадів.

Температура вночі: +9…+11°C.

Вдень: +17…+19°C - найвищий показник по країні.

Погода 24 жовтня / meteo.gov.ua

П’ятниця обіцяє бути вологою, але не холодною. Осінь демонструє свою мінливу натуру: від грозових фронтів до спокійної хмарності. Плануючи день, не забудьте парасольку - особливо, якщо ви на заході чи півдні.

