Грози та зливи в кінці робочого тижня: які регіони України накриє негода

- Більшість регіонів України накриє хвиля дощів
- Незважаючи на опади, температура залишатиметься комфортною
- Схід та частина півночі залишаться сухими, але хмарними
У п’ятницю, 24 жовтня, Україна опиниться під впливом активної циклонічної системи, яка принесе дощі майже в усі регіони. Водночас температура повітря залишатиметься комфортною - від осінньо-прохолодної на сході до майже весняної на півдні та в Криму.
Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру
Захід: зливи та похмурість
- Очікуються сильні, місцями помірні дощі.
- Температура вночі: +8…+10°C.
- Вдень: +13…+15°C.
Північ: нестабільна хмарність
- Переважно помірні дощі, подекуди без опадів.
- Температура вночі: +8…+10°C.
- Вдень: +13…+15°C.
Центр: дощі з грозовими вкрапленнями
- Хмарно, місцями незначні дощі та грози.
- Температура вночі: +8…+10°C.
- Вдень: +13…+15°C.
Південь: грози на тлі тепла
- Помірні дощі, місцями грози.
- Температура вночі: +8…+10°C.
- Вдень: +16…+18°C.
Схід: сухо, але хмарно
- Без опадів.
- Температура вночі: +5…+10°C.
- Вдень: +13…+15°C.
- Найпрохолодніше - у Луганській області, де нічна температура опуститься до +2°C.
Крим: тепло та без дощів
- Хмарно, без опадів.
- Температура вночі: +9…+11°C.
- Вдень: +17…+19°C - найвищий показник по країні.
П’ятниця обіцяє бути вологою, але не холодною. Осінь демонструє свою мінливу натуру: від грозових фронтів до спокійної хмарності. Плануючи день, не забудьте парасольку - особливо, якщо ви на заході чи півдні.
