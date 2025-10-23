Штормовий вітер, дощ та різке зниження температури: в Україну йде похолодання

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у п’ятницю
- В яких областях України буде найпрохолодніше
Погода в Україні у п’ятницю, 24 жовтня, зміниться. Українців чекають помірні дощі та посилення вітру. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, атмосферний фронт із північного заходу, пов'язаний із циклоном з центром поблизу Данії, принесе завтра в Україну помірні дощі та посилення вітру до штормових значень.
Зазначається, що дощі переміщуватимуться разом із атмосферним фронтом поступово. Спочатку з'являться у західних областях, потім впродовж дня п'ятниці та до вечора - на півдні України, у центральних та північних областях.
"Східна частина України, а також Сумщина, Полтавщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина ще завтра втримаються від істотних опадів, обійдуться хмарністю", - йдеться у повідомленні.
Діденко додала, що впродовж 24 жовтня вдень очікується +12…+17 градусів, на півдні місцями +16…+19 градусів, лише на крайньому заході України (Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття) температура повітря знизиться до +9…+12 градусів.
Погода в Києві
У Києві 24 жовтня дощ ймовірний ввечері, проте південно-східний вітер вдень сповіщатиме про наближення атмосферного фронту. Пориви досягатимуть штормових значень, 12-15 метрів за секунду.
Температура повітря у столиці в п'ятницю буде високою, вночі до +10, а вдень до +15 градусів.
Синоптикиня додала, що в суботу у Києві ще очікується дощ, але в неділю буде прояснення.
Погода до кінця жовтня
Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха говорила, що вже наступного тижня можливе нове зниження температурного фону.
За її словами, у подальші дні денна температура коливатиметься в межах +10...+15 градусів, а на півдні - подекуди до +17...+19 градусів.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптики оголосили штормове попередження на 23 жовтня. Зокрема, у східних областях оголосили ІІ рівень небезпечності.
В Укргідрометцентрі сказали, що 24 жовтня Україна опиниться під впливом активної циклонічної системи, яка принесе дощі майже в усі регіони.
Діденко раніше говорила, що 24-25 жовтня Україною пройдуть дощі, пов'язані із циклоном над Північним морем та його атмосферними фронтами.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
