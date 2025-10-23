Вже остаточно: які будуть тарифи на електроенергію в Україні взимку

Держава, за словами прем'єрки, зменшує фінансовий тиск на час опалювального сезону.

Не всі українці будуть платити за електроенергію 4,32 гривні за кВт⋅год / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомила Свириденко:

Взимку тариф на електроенергію для населення не зміниться

Уряд не припиняє дію пільгового тарифу

Тариф на електроенергію для населення в Україні не змінюють вже протягом кількох місяців. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, чи змінять його взимку 2025-2026 років.

У Telegram вона написала, що ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними цієї зими через те, що уряд продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року.

Скільки платитимуть українці за світло

Свириденко заявила, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 гривні за кВт⋅год. Також зберігається і пільгова ціна для споживачів з електроопаленням. Так, за обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме ціна - 2,64 гривні за кВт⋅год, а за споживання понад встановленого ліміту ціна - 4,32 гривні за кВт⋅год.

"Це частина комплексної програми підтримки українців узимку. Зменшуємо фінансовий тиск на родини протягом опалювального сезону", - додала прем'єрка.

Чи зростатимуть комунальні тарифи - думка експерта

Главред писав, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що зростання тарифів на комунальні послуги в Україні фактично неминуче, і про це неодноразово попереджали як українські експерти, так і міжнародні інституції.

"Йдеться як про електроенергію, так і про газ. І те, що ціни зростатимуть на 20% щорічно, у мене сумнівів не викликає", - додав він.

Економія на електроенергії / Інфографіка: Главред

Тарифи на комунальні послуги в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з 1 жовтня 2025 року українці, які користуються електричним опаленням, можуть платити за електроенергію вдвічі менше - за перші 2 тисячі кВт*год.

Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки очікує, що у 2026–2028 роках ціни на електроенергію для побутових споживачів зростатимуть щороку на 15% (плюс-мінус 5%).

Напередодні стало відомо, що українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, можуть отримати додаткові кошти на комунальні послуги, зокрема на оплату електроенергії.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

