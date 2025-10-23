Рус
Вже остаточно: які будуть тарифи на електроенергію в Україні взимку

Анна Косик
23 жовтня 2025, 12:18
Держава, за словами прем'єрки, зменшує фінансовий тиск на час опалювального сезону.
Вже остаточно: які будуть тарифи на електроенергію в Україні взимку
Не всі українці будуть платити за електроенергію 4,32 гривні за кВт⋅год / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомила Свириденко:

  • Взимку тариф на електроенергію для населення не зміниться
  • Уряд не припиняє дію пільгового тарифу

Тариф на електроенергію для населення в Україні не змінюють вже протягом кількох місяців. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, чи змінять його взимку 2025-2026 років.

У Telegram вона написала, що ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними цієї зими через те, що уряд продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року.

Скільки платитимуть українці за світло

Свириденко заявила, що під час опалювального сезону громадяни й надалі платитимуть 4,32 гривні за кВт⋅год. Також зберігається і пільгова ціна для споживачів з електроопаленням. Так, за обсяг споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць діятиме ціна - 2,64 гривні за кВт⋅год, а за споживання понад встановленого ліміту ціна - 4,32 гривні за кВт⋅год.

"Це частина комплексної програми підтримки українців узимку. Зменшуємо фінансовий тиск на родини протягом опалювального сезону", - додала прем'єрка.

Чи зростатимуть комунальні тарифи - думка експерта

Главред писав, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що зростання тарифів на комунальні послуги в Україні фактично неминуче, і про це неодноразово попереджали як українські експерти, так і міжнародні інституції.

"Йдеться як про електроенергію, так і про газ. І те, що ціни зростатимуть на 20% щорічно, у мене сумнівів не викликає", - додав він.

Вже остаточно: які будуть тарифи на електроенергію в Україні взимку
Економія на електроенергії / Інфографіка: Главред

Тарифи на комунальні послуги в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з 1 жовтня 2025 року українці, які користуються електричним опаленням, можуть платити за електроенергію вдвічі менше - за перші 2 тисячі кВт*год.

Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки очікує, що у 2026–2028 роках ціни на електроенергію для побутових споживачів зростатимуть щороку на 15% (плюс-мінус 5%).

Напередодні стало відомо, що українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, можуть отримати додаткові кошти на комунальні послуги, зокрема на оплату електроенергії.

