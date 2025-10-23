Розбите серце: Софія Ротару згадала померлого чоловіка в особливий день

Співачка Софія Ротару вшанувала пам'ять Анатолія Євдокименка.

https://glavred.net/stars/razbitoe-serdce-sofiya-rotaru-vspomnila-umershego-muzha-v-osobyy-den-10708916.html Посилання скопійоване

Софія Ротару вшанувала пам'ять Анатолія Євдокименка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Ви дізнаєтесь:

Софія Ротару вшанувала пам'ять померлого чоловіка

Як вона це зробила

Відома українська співачка Софія Ротару вшанувала пам'ять свого померлого чоловіка, народного артиста та керівника ансамблю "Червона рута" Анатолія Євдокименка. У 23-ті роковини його смерті артистка опублікувала зворушливе фото у своєму Instagram.

Ротару виклала у Stories архівну світлину Анатолія Євдокименка та додала до посту емоджі розбитого серця та свічки пам'яті. Співачка продемонструвала, що пам'ятає про померлого чоловіка та горює після його втрати навіть через 23 роки після смерті народного артиста.

відео дня

Анатолій Євдокименко - єдиний чоловік Софії Ротару / фото: instagram.com, Софія Ротару

Софія Ротару — сім'я

Особисте життя Софії Ротару було пов'язане з її єдиним чоловіком, музикантом Анатолієм Євдокименком. Вони одружилися у 1968 році й прожили разом до його передчасної смерті від інсульту у 2002 році. Ротару дуже важко пережила цю втрату, на деякий час призупиняючи концертну діяльність.

Софія Ротару з Анатолієм Євдокименком / фото: instagram.com, Софія Ротару

У шлюбі з Євдокименком народився єдиний син співачки, Руслан Євдокименко, який зараз працює продюсером. Софія Ротару також є бабусею двох онуків — Анатолія та Софії (названої на її честь). Після смерті чоловіка артистка більше не виходила заміж, зберігаючи пам'ять про коханого.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що сестра Софії Ротару, співачка Ауріка Ротару розповіла про те, як їй телефонували російські пропагандисти та пропонували зняти сюжет. Артистка розповіла, що не погодилась на вмовляння російських журналістів.

Також Ауріка Ротару розповіла, чи спілкується вона з рідною сестрою - співачкою Софією Ротару. Артистка нагадала, що раніше ніхто не вірив їй, що Софія Михайлівна живе в Україні, але після її свіжих фото з Києва всі переконалися в правдивості її слів.

Вас може зацікавити:

Про персону: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська й українська естрадна співачка (сопрано) та акторка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред