Путіністку Гузєєву перевіряє поліція: загрожує 10 років в'язниці

Гузєєвій загрожує відповідальність / Колаж Главред, фото Instagram/_larisa_guzeeva

Російську скандальну актрису і телеведучу Ларису Гузєєву, яку внесено до бази "Миротворець" за відвідування окупованого Росією Криму, було затримано поліцією.

Телеведучу Ларису Гузєєву перевіряють поліцейські Індонезії через скандал з елітними віллами на Балі. Як пишуть російські пропагандисти, Гузєєва рекламувала вілли в райському місці.

У справі також фігурують забудовникСергій Домогацький і його ділові партнери. Усіх їх підозрюють в обмані більш ніж 60 осіб, які планували придбати будинки на Балі, але в підсумку залишилися без коштів і без житла. Загальний збиток оцінюють приблизно в 31 мільярд рупій (близько 2 млн доларів).

Гузєєва потрапила в неприємності / Фото Instagram/_larisa_guzeeva_

Серед потерпілих опинилася Вікторія Н. За її словами, після того як телеведуча прорекламувала проєкт у своєму Інстаграмі, жінка вклала 200 тисяч доларів у будівництво будинку через компанію Домогацького.

Девелопер запевняв, що створить "життя мрії" на острові, але незабаром зник, забравши гроші інвесторів. Пізніше з'ясувалося, що він інсценував власне викрадення, побиття і здирництво, щоб сховатися від кредиторів і вкладників.

Гузєєва, яка рекламувала проєкт, не давала коментарів з приводу скандалу і відмовлялася відповідати на запитання журналістів. За словами юристів, якщо з'ясується, що Гузєєва знала про шахрайський характер проєкту, але все ж погодилася брати участь у його рекламі, їй може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Вона також може бути притягнута до відповідальності за введення публіки в оману.

Нагадаємо, раніше Главред писав, що Ларису Гузєєву помітили в МВС ізраїльськогоміста Хайфа, де раніше на міграційній перевірці засвітився Джиган. Медіа також зазначає, що сама ведуча раніше у своєму фірмовому стилі відреагувала на чутки про еміграцію, назвавши дебілами тих, хто "збирає плітки".

Раніше також телеведуча Роза Сябітова розповіла, що після спільних зйомок у її колеги Лариси Гузєєвої та коміка Гаріка Харламова, які в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, зав'язалася дружба.

Про персону: Лариса Гузєєва Лариса Гузєєва - радянська і російська актриса театру, кіно і телебачення, телеведуча; заслужена артистка РФ. Член громадської організації "Союз кінематографістів Росії". Підтримала військове вторгнення Росії в Україну.

