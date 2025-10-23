Путіністку Гузєєву перевіряє поліція: загрожує 10 років в'язниці

Коротко:
Російську скандальну актрису і телеведучу Ларису Гузєєву, яку внесено до бази "Миротворець" за відвідування окупованого Росією Криму, було затримано поліцією.
Телеведучу Ларису Гузєєву перевіряють поліцейські Індонезії через скандал з елітними віллами на Балі. Як пишуть російські пропагандисти, Гузєєва рекламувала вілли в райському місці.
У справі також фігурують забудовникСергій Домогацький і його ділові партнери. Усіх їх підозрюють в обмані більш ніж 60 осіб, які планували придбати будинки на Балі, але в підсумку залишилися без коштів і без житла. Загальний збиток оцінюють приблизно в 31 мільярд рупій (близько 2 млн доларів).
Серед потерпілих опинилася Вікторія Н. За її словами, після того як телеведуча прорекламувала проєкт у своєму Інстаграмі, жінка вклала 200 тисяч доларів у будівництво будинку через компанію Домогацького.
Девелопер запевняв, що створить "життя мрії" на острові, але незабаром зник, забравши гроші інвесторів. Пізніше з'ясувалося, що він інсценував власне викрадення, побиття і здирництво, щоб сховатися від кредиторів і вкладників.
Гузєєва, яка рекламувала проєкт, не давала коментарів з приводу скандалу і відмовлялася відповідати на запитання журналістів. За словами юристів, якщо з'ясується, що Гузєєва знала про шахрайський характер проєкту, але все ж погодилася брати участь у його рекламі, їй може загрожувати до 10 років позбавлення волі.
Вона також може бути притягнута до відповідальності за введення публіки в оману.
Нагадаємо, раніше Главред писав, що Ларису Гузєєву помітили в МВС ізраїльськогоміста Хайфа, де раніше на міграційній перевірці засвітився Джиган. Медіа також зазначає, що сама ведуча раніше у своєму фірмовому стилі відреагувала на чутки про еміграцію, назвавши дебілами тих, хто "збирає плітки".
Раніше також телеведуча Роза Сябітова розповіла, що після спільних зйомок у її колеги Лариси Гузєєвої та коміка Гаріка Харламова, які в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, зав'язалася дружба.
Про персону: Лариса Гузєєва
Лариса Гузєєва - радянська і російська актриса театру, кіно і телебачення, телеведуча; заслужена артистка РФ. Член громадської організації "Союз кінематографістів Росії". Підтримала військове вторгнення Росії в Україну.
