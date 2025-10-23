Задихається: російського ведучого Юрія Ніколаєва екстрено госпіталізували

Коротко:
Популярному російському телеведучомуЮрію Ніколаєву знову стало погано і його екстрено госпіталізували із загостренням хвороби легенів.
За інформацією пропагандистського телеграм-каналу Mash, 76-річний народний артист підчепив вірус - через загострення хронічних проблем із легенями почав задихатися. Він також падав під час ходьби, ледве говорив, скаржився на сильну задишку, кашель, слабкість і запаморочення - симптоми трималися майже тиждень, поки Ніколаєв не викликав швидку.
Через дев'ять днів у лікарні стан стабілізували: артист додав у вазі, знову почав ходити і дихати на повні груди. Лікарі також заборонили Ніколаєву курити, але він ігнорує поради лікарів і продовжує курити.
Як раніше писав Главред, Юрія Ніколаєва екстрено госпіталізували в реанімацію після непритомності. Російські пропагандисти писали, що у нього різко впав тиск - і він втратив свідомість.
Раніше також український відомий ведучий Слава Дьомін розповів, як потрапив у дуже незручну ситуацію після корпоративу. У новому випуску на своєму YouTube-каналі Дьомін поділився, що одного разу після корпоративу, який організовувала одна дівчина, ім'я якої невідоме, почала натякати ведучому на продовження вечора.
Про персону: Юрій Ніколаєв
Юрій Ніколаєв - радянський і російський телеведучий, народний артист РФ (1998). Найбільш відомий за музичними телепрограмами: "Ранкова пошта", "Ранкова зірка" і "Надбання республіки".
