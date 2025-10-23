Рус
Олена Тополя заговорила про зміну професії: "Іноді "нагрібає"

Анна Підгорна
23 жовтня 2025, 14:00
61
Тополя хотіла б розкрити новий напрямок у своїй кар'єрі.
Олена Тополя
Олена Тополя зараз - співачка розкрила плани на кар'єру / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Стисло:

  • Олена Тополя зізналася, що іноді думає про зміну кар'єри
  • Вона розповіла, чим могла б займатися замість музики

Із середини двотисячних Олена Тополя (в минулому - Alyosha) присвячує своє життя музиці. Утім, спів - не єдиний талант артистки.

Про це Тополя розповіла на радіо Maximum. Вона зізналася, що іноді замислюється над зміною професії. Ба більше, в Олени вже є плюс-мінус оформлений план дій. Вона бачить себе в дизайні одягу і крафтового посуду, і на дозвіллі займається розробкою ескізів.

відео дня

"Іноді "нагрібає". У мене є багато талантів. Насправді я можу стати дизайнером одягу — у мене вже є декілька ескізів. Я багато малювала, але вже визначилася з напрямком. Коли матиму трохи більше часу й можливостей, то почну. Ще у мене була ідея створювати посуд — неординарна, але дуже хочу колись це реалізувати", - каже Олена Тополя.

У Мережі шанувальники співачки підтримують її в пошуку нового шляху для самореалізації.

Олена Тополя, Анатолій Анатоліч
Олена Тополя зараз - співачка розкрила плани на кар'єру / фото: instagram.com/ranok_na_maximum

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про єдине бажання Анни Кошмал, яка зустрічала свій День народження під звуки ракетної атаки країни-окупанта. Акторка зізналася, про що думала, прикриваючи дітей.

Також український співак Андрій Кравченко розповів, чому не служить у ЗСУ після отримання повістки. Артист є чоловіком призовного віку та має звання.

Читайте також:

Про персону: Олена Тополя

Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

09:59

"Путіну дедалі важче": в ЄС оголосили про серйозний санкційний удар по Росії

09:52

Чи буде Україна без тепла і світла: в Зеленського сказали, як проходитиме зима

