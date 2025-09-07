Температура почне падати: синоптикиня назвала дату відчутного похолодання

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в понеділок
- Коли в Україні стане прохолодніше
Погода в Україні у понеділок, 8 вересня, зміниться. В більшості областей можуть пройти дощі. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
"Періодичні дощі ймовірні в понеділок не лише у Києві, а й вдень та ввечері практично повсюди в Україні, окрім південної частини та західних областей", - наголосила вона.
За її словами, температура повітря найближчої ночі буде комфортною. Водночас, протягом дня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +23…+28 градусів, на півдні місцями до +30 градусів.
Погода в Києві
У понеділок в столиці ймовірні місцями дощі та +25 градусів. У вівторок також є ймовірність локальних дощів.
Діденко додала, що прийдешній тиждень буде помірно теплим, відчутне похолодання орієнтовно передбачається 17-18 вересня.
Погода у вересні
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух говорила, що цього року вересень буде теплим.
За її словами, середня температура може бути на 1 градус вище за норму.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптик Наталка Діденко говорила, що 7 вересня в Україні буде тепло та сонячно. Температура повітря підвищиться до +29 градусів. У західних областях очікуються дощі з грозами та зниження температури повітря на 2-4 градуси.
Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що на крайньому заході малорухомий атмосферний фронт стане причиною короткочасних грозових злив у денний та вечірній час.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
