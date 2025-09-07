Температура почне падати: синоптикиня назвала дату відчутного похолодання

Синоптикиня поділилась прогнозом погоди на 8 вересня.

Прогноз погоди на понеділок / фото: УНІАН

Погода в Україні у понеділок, 8 вересня, зміниться. В більшості областей можуть пройти дощі. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

"Періодичні дощі ймовірні в понеділок не лише у Києві, а й вдень та ввечері практично повсюди в Україні, окрім південної частини та західних областей", - наголосила вона. відео дня

Карта дощів в Україні / фото: t.me/PohodaNatalka

За її словами, температура повітря найближчої ночі буде комфортною. Водночас, протягом дня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +23…+28 градусів, на півдні місцями до +30 градусів.

Погода 8 вересня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У понеділок в столиці ймовірні місцями дощі та +25 градусів. У вівторок також є ймовірність локальних дощів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Діденко додала, що прийдешній тиждень буде помірно теплим, відчутне похолодання орієнтовно передбачається 17-18 вересня.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода у вересні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух говорила, що цього року вересень буде теплим.

За її словами, середня температура може бути на 1 градус вище за норму.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

