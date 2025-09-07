Рус
Температура почне падати: синоптикиня назвала дату відчутного похолодання

Марія Николишин
7 вересня 2025, 11:43
Синоптикиня поділилась прогнозом погоди на 8 вересня.
Прогноз погоди на понеділок / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в понеділок
  • Коли в Україні стане прохолодніше

Погода в Україні у понеділок, 8 вересня, зміниться. В більшості областей можуть пройти дощі. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

"Періодичні дощі ймовірні в понеділок не лише у Києві, а й вдень та ввечері практично повсюди в Україні, окрім південної частини та західних областей", - наголосила вона.

Карта дощів в Україні / фото: t.me/PohodaNatalka

За її словами, температура повітря найближчої ночі буде комфортною. Водночас, протягом дня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +23…+28 градусів, на півдні місцями до +30 градусів.

Погода 8 вересня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У понеділок в столиці ймовірні місцями дощі та +25 градусів. У вівторок також є ймовірність локальних дощів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Діденко додала, що прийдешній тиждень буде помірно теплим, відчутне похолодання орієнтовно передбачається 17-18 вересня.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода у вересні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух говорила, що цього року вересень буде теплим.

За її словами, середня температура може бути на 1 градус вище за норму.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Наталка Діденко говорила, що 7 вересня в Україні буде тепло та сонячно. Температура повітря підвищиться до +29 градусів. У західних областях очікуються дощі з грозами та зниження температури повітря на 2-4 градуси.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що на крайньому заході малорухомий атмосферний фронт стане причиною короткочасних грозових злив у денний та вечірній час.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

