Туман та дощі з грозами: синоптики назвали регіони, де буде сильна негода

Ангеліна Підвисоцька
6 вересня 2025, 19:33
791
Погода у Чернігові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +11 градусів.
Туман та дощі з грозами: синоптики назвали регіони, де буде сильна негода
Прогноз погоди в Україні на 7 вересня / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 7 вересня
  • Де температура повітря підвищиться до +29 градусів
  • У яких областях будуть грозові дощі та туман

Погода в Україні 7 вересня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 6-7 вересня в Україні буде тепло та сонячно. Температура повітря підвищиться до +29 градусів. У західних областях очікуються дощі з грозами та зниження температури повітря на 2-4 градуси.

Вночі буде справжня прохолода. Температура повітря опуститься до 12-16 градусів тепла. У Києві буде сухо та сонячно, а вдень температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла.

Вже наступними вихідними буде більш комфортна погода. Похолодання прийде 16-17 вересня.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 7 сентября
Прогноз погоди в Україні на 7 вересня / фото: ventusky

Погода 7 вересня

В Україні 7 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами на Закарпатті. На Прикарпатті та Закарпатті очікується туман. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°, на сході, північному сході 8-13°; вдень 21-26°, на півдні країни до 29°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +30

За даними meteoprog, 7 вересня в Україні буде тепла погода. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+30 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+25 градусів.

погода 7 сентября
Прогноз погоди в Україні на 7 вересня / фото: meteoprog

Погода 7 вересня у Києві

У Києві 7 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 7 сентября
Прогноз погоди в Україні на 7 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, 5 вересня погода в Україні буде місцями дощовою та грозовою. На території західних областей туман. У Києві також буде сухо. Температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла.

Народний синоптик із Волинської області Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени. За його словами, початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним.

Раніше кліматологиня і членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська розповідала, що погода в Україні в найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Новини партнерів

Фіцо зробив несподівану заяву щодо зустрічі Зеленського і Путіна

Фіцо зробив несподівану заяву щодо зустрічі Зеленського і Путіна

22:49Світ
Коли закінчиться війна: колишній начальник ГУР зробив прогноз

Коли закінчиться війна: колишній начальник ГУР зробив прогноз

21:59Війна
"Вирішальний прорив" на Донбасі: у ЗСУ назвали три міста, які хоче взяти РФ

"Вирішальний прорив" на Донбасі: у ЗСУ назвали три міста, які хоче взяти РФ

20:48Фронт
"Бухати": покинутий Пресняков розповів про свій стан після розлучення

"Бухати": покинутий Пресняков розповів про свій стан після розлучення

Фортуна простягне руку: чотирьом знакам зодіаку круто пощастить 6 вересня

Фортуна простягне руку: чотирьом знакам зодіаку круто пощастить 6 вересня

"Тепер я це відчула": Олена Шоптенко зробила гучне зізнання

"Тепер я це відчула": Олена Шоптенко зробила гучне зізнання

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

Михайлове диво 2025: що в жодному разі не можна робити 6 вересня

Михайлове диво 2025: що в жодному разі не можна робити 6 вересня

22:49

Фіцо зробив несподівану заяву щодо зустрічі Зеленського і Путіна

22:24

Приїхали на кінцеву: український співак розлучається після 6 років шлюбу

22:15

У Польщі впав загадковий літаючий об'єкт: ЗМІ назвали найімовірнішу версію

21:59

Коли закінчиться війна: колишній начальник ГУР зробив прогноз

21:51

Тисячу разів так: блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста

Росіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – ХилюкРосіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – Хилюк
21:21

Що робити з дрібною картоплею: п'ять корисних способів

20:48

"Вирішальний прорив" на Донбасі: у ЗСУ назвали три міста, які хоче взяти РФ

20:38

Росіяни атакували Запоріжжя табуном БпЛА: спалахнули пожежі, є постраждалі

20:35

Дерева-осушувачі: що потрібно посадити біля вигрібної ями

20:09

Коли можна водити авто без водійського посвідчення - три законні випадки

19:51

В Україні можуть з'явитися війська Китаю: чому це погана історія

19:33

Туман та дощі з грозами: синоптики назвали регіони, де буде сильна негода

19:10

Як Китай хоче надурити Путіна і забрати ОДКБ і ЄАЕС

19:03

Над Кримом скоро можуть з'явитися українські літаки - Братчук заінтригував планами

18:33

Обберуть до останньої копійки: ТОП-4 фрази, які не можна казати, купуючи машину

18:25

Окупанти просунулися в трьох областях: у DeepState розкрили деталі

17:58

Ретроградний Уран внесе корективи: які ТОП-4 знаки отримають прорив

17:20

Затримано нардепа від ОПЗЖ за підозрою у держзраді - що відомо

17:08

Ступка показав свою "улюблену кицюню" в купальнику

16:54

ТОП-4 продукти заберуть життя вашого собаки: що не можна не давати чотирилапим

16:52

Без цієї країни Росія зможе провоювати лише 1-2 місяці: експерт розкрив деталі

16:42

Долар екстремально подешевшав, євро мчить вгору - новий курс валют на 8 вересня

16:29

Помінялися ролями: вівчарка влаштувала "сюрприз", поки господиня мила вольєр

16:14

Українців попередили про ріст комуналки аж до 20%: названо неочікувану причину

15:35

Війська Путіна відводять сили із Сумської області: що задумав ворог

15:26

Неприємне дежавю: у Польщі відзначилися прикрим вчинком щодо України

15:24

Наступ РФ триватиме до реальних переговорів - ГУР

14:59

Ваш собака дивиться телевізор: що це може розповісти про його характер

14:59

РФ стягує сили для нового наступу: названо небезпечний напрямок

14:54

Невже союзник встромив ніж: підтримка РФ з боку Ірану суттєво зменшилася

14:24

Коротке каре: Анджеліну Джолі зняли в новому образі

13:48

За чотири мільйони: син Потапа навчатиметься в елітній школі Великої Британії

13:43

Азербайджан міг передати МіГ-29 ЗСУ: ЗМІ дізналися важливі деталі

13:39

Як заморозити кавун і що з нього приготувати: рецепт вишуканого граніте

13:34

Таких рекордів ще не було: в Україні популярне м'ясо зросло у ціні на 39%

13:18

Путін висунув ультиматум: або згода на його умови, або війна до кінця - BBC

12:46

Як швидко позбутися цвілі в будинку: простий, але дуже ефективний спосіб

12:41

Де не можна ставити телевізор: названо вісім найгірших місць для встановлення

12:40

Повний розгром військ РФ: ISW заявили про зрив планів Путіна на двох напрямках

12:28

Гороскоп на завтра 7 вересня: Овнам - серйозна сварка, Дівам - приємний подарунок

12:22

У Німеччині запропонували повертати військовозобов'язаних українців на батьківщину

12:21

"Раджу": дружина Остапчука похвалилася сумкою за астрономічну суму

12:00

Золотарьов: Вимога Путіна про переговори в Москві - це спроба тиску на Зеленського

11:43

Вибухи і "прильоти" в 14 областях: Зеленський про деталі масованих ударів РФ

11:17

"Трамп пихтить і пихтить, але не збирається знущатися над Путіним" - The Telegraph

10:38

Що буде, якщо подивитися в дзеркало в "диявольську годину": відповідь містиків і вчених

10:38

"Зростання тарифів неминуче": українців попередили про різке подорожчання

10:04

Чому 7 вересня не можна робити важливі покупки: яке церковне свято

09:23

РФ вдарила по залізниці біля Слов'янська: які поїзди рухаються із затримкою

09:20

ПриватБанк попередив про масштабний збій: важливі сервіси недоступні для клієнтів

