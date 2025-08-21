Якою буде осінь-2025 в Україні: синоптик здивував прогнозом погоди

Народний синоптик Станіслав Щедрін попередив про небезпечну погоду до кінця серпня.

Погода на осінь в Україні - прогноз / Главред

Погода в Україні в серпні здивувала багатьох. Після спекотного липня, Україну накрила комфортна та "морозна" погода.

В інтерв'ю Главреду народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, коли Україну накриють дощі, спрогнозував "синоптичний святковий комфорт" на День Незалежності, та заінтригував неймовірною погодою на початку осені.

Яким буде кінець серпня в Україні? Деякі синоптики прогнозують в декількох областях пекельну спеку.

Пекельної спеки точно не варто очікувати. З 22 по 23 серпня очікуємо на потепління по всій Україні, крім східних та південно-східних областей.

Потепління не буде "пекельним". Вдень варто очікувати від +33 до +34 градусів, вночі від + 17 до +19.

З 24-25 серпня в західних, північних та більшості центральних областей очікуємо на незначне похолодання. В нічний час очікується + 14 - +17 градусів. Вдень, у залежності від регіону, від +24 + 28. У південних областях буде тепліше - +29 + 33 градуси.

Чи варто очікувати на опади під час похолодання?

Так, опади накриють Україну, і доволі сильні. З 22-23 серпня будуть дощі з грозами.

22 серпня їх варто очікувати у західних, північних, центральних областях, а також частково в Одесі, Миколаєві і Херсоні.

Але вже 23 серпня атмосферний фронт переміститься на східні та південно-східні області. Очікуються небезпечні погодні явища, серед яких сильні зливи, грози, шквали.

Яка буде погода в останній тиждень літа в Україні?

Кінець літа буде теплим, місцями можна очікувати короткочасні дощі у західних областях, але опади припиняться по всій країні.

Як розпочнеться вересень, чи варто очікувати на теплу погоду?

Наразі складно робити точний прогноз, але якщо поверхнево, то перша декада вересня пройде в більшості областей України з сухою погодою та з комфортними температурами.

Тобто слід очікувати теплої осені?

Так. Осінь буде теплою. За моїм прогнозом, кліматичне літо закінчиться аж в середині жовтня в Україні. 1,5 місяця осені буде теплим. Погода буде схоже більш на літню, ніж осінню, та супроводжуватиметься комфортними температурами.

Про персону: Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик з Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Як запевняє синоптик, він займається прогнозом погоди понад десять років та використовує той же сучасний метод обчислень, як і в гідрометцентрах. Співпрацює з низкою провідних загальнонаціональних видань.

