"В шоці": відомий український режисер розповів про "приліт" у його будинок

Олексій Комаровський показав наслідки агресії окупантів.

https://glavred.net/starnews/v-shoke-izvestnyy-ukrainskiy-rezhisser-rasskazal-o-prilete-v-ego-dom-10708883.html Посилання скопійоване

Атака на Україну 22 жовтня - постраждав будинок Олексія Комаровського / колаж: Главред, фото: instagram.com/aleks_komarovskyi

Коротко:

22 жовтня Україна була атакована ракетами і дронами

Від удару постраждав будинок Олексія Комаровського

Україна оговтується після жахливої комбінованої атаки 22 жовтня. Людські жертви, пошкоджені будинки, вибиті вікна - країна-окупант продовжує свій методичний терор мирного українського населення.

Серед будівель, які постраждали від атаки на Київ 22 жовтня, опинився будинок, у якому живе відомий український режисер Олексій Комаровський. Про це він повідомив у своєму блозі в Instagram.

відео дня

Він опублікував фото руйнувань. На щастя, сам Комаровський не постраждав, а ось його сусідам з квартирою пощастило менше. "Рідний Київ - важка ніч. Поки я у відрядженні, до мене в будинок прилетіло. Сусіди в шоці. Слава Богу, всі живі", - пише режисер.

Атака на Україну 22 жовтня - постраждав будинок Олексія Комаровського / фото: instagram.com/aleks_komarovskyi

Атака на Україну 22 жовтня - постраждав будинок Олексія Комаровського / фото: instagram.com/aleks_komarovskyi

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про єдине бажання Анни Кошмал, яка зустрічала свій День народження під звуки ракетної атаки країни-окупанта. Акторка зізналася, про що думала, прикриваючи дітей.

Також український співак Андрій Кравченко розповів, чому не служить у ЗСУ після отримання повістки. Артист є чоловіком призовного віку та має звання.

Читайте також:

Про персону: Олексій Комаровський Олексій Комаровський - український кінопродюсер, режисер, актор, сценарист. Засновник української кінокомпанії Idea Films, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред