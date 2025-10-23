"В шоці": відомий український режисер розповів про "приліт" у його будинок

Коротко:
- 22 жовтня Україна була атакована ракетами і дронами
- Від удару постраждав будинок Олексія Комаровського
Україна оговтується після жахливої комбінованої атаки 22 жовтня. Людські жертви, пошкоджені будинки, вибиті вікна - країна-окупант продовжує свій методичний терор мирного українського населення.
Серед будівель, які постраждали від атаки на Київ 22 жовтня, опинився будинок, у якому живе відомий український режисер Олексій Комаровський. Про це він повідомив у своєму блозі в Instagram.
Він опублікував фото руйнувань. На щастя, сам Комаровський не постраждав, а ось його сусідам з квартирою пощастило менше. "Рідний Київ - важка ніч. Поки я у відрядженні, до мене в будинок прилетіло. Сусіди в шоці. Слава Богу, всі живі", - пише режисер.
Про персону: Олексій Комаровський
Олексій Комаровський - український кінопродюсер, режисер, актор, сценарист. Засновник української кінокомпанії Idea Films, повідомляє Вікіпедія.
