"Потягнуло на солоне": Решетники натякнули на четверту вагітність

Ведучий "Холостяка" розповів про перші ознаки вагітності дружини.

https://glavred.net/starnews/potyanulo-na-solenoe-reshetniki-nameknuli-na-chetvertuyu-beremennost-10708862.html Посилання скопійоване

Григорій та Христина Решетники можуть чекати на четверту дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com, Григорій Решетник

Ви дізнаєтесь:

Христина Решетник натякнула на нову вагітність

Як відреагував Григорій Решетник

Відомий український ведучий Григорій Решетник разом з дружиною заінтригували прихильників у Instagram натяками на можливе поповнення у родині. Подружжя наразі виховує уже трьох синів, тому фанати сподіваються на довгоочікувану донечку.

Христина Решетник відреагувала на повідомлення прихильників про можливу четверту вагітність, де говорилось про те, що у подружжя нарешті з'явиться донечка. Ведуча з гумором ставиться до таких чуток і навіть пожартувала, що така новина могла б стати сюрпризом не лише для шанувальників, а й для її чоловіка.

відео дня

"Хммм... скоро дізнаєтесь", — відреагувала на припущення фанатів Христина.

Христина Решетник натякнула на четверту дитину / фото: instagram.com, Христина Решетник

Ведучий шоу "Холостяк" також не залишився осторонь і жартома відреагував на численні чутки. Григорій Решетнік записав коротке відео, у якому з усмішкою звернувся до дружини. Він зазначив, що раніше вони з дружиною домовились зупинитись на трьох дітях, проте у Христини можуть бути й інші плани.

"Я думав, що троє дітей - більш ніж достатньо. Що там за плани у дружини?", — запитав Решетник.

Григорій Решетник відреагував на чутки про четверту вагітність / фото: instagram.com, Григорій Решетник

Історія продовжилась під час романтичної вечері пари. Ведучий помітив, що дружину раптом потягнуло на солоне. Прихильники відразу відреагували на зміни смакових уподобань Христини, зазначивши, що це може бути першим дзвіночком для поповнення у родині.

"Її потягнуло на солоне", — підписав сторіз Григорій.

Христина Решетник - перші ознаки вагітності / фото: instagram.com, Григорій Решетник

"Мені здається — він мене боїться", — не залишилась у боргу Христина, виклавши відео з тим, як ведучий не на жарт перелякався після раптового звернення коханої.

Григорій Решетник - реакція на сюрприз Христини Решетник / фото: instagram.com, Христина Решетник

Григорій Решетник — діти

Телеведучий Григорій Решетник є зразковим сім'янином, який перебуває у шлюбі з дружиною Христиною Решетник вже понад 15 років. Подружжя, яке познайомилося під час спільної роботи на телебаченні, виховує трьох синів: Івана, Дмитра та Олександра. Григорій неодноразово підкреслював, що сімейні цінності та приклад його батьків, які прожили разом багато років, є для нього пріоритетом.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що дружина українського відомого ведучого Григорія Решетника, блогерка Христина Решетник розповіла про те, як тонув один із трьох її синів. За її словами син Саша, який умів плавати, заліз на надувний матрац, що ледь не призвело до трагедії.

Також Христина Решетник, дружина телеведучого Григорія Решетника опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram, де жартома вдаряє свого чоловіка по обличчю. Знаменитості пожартували над подружжям Макронів, відео суперечки яких потрапило у мережу.

Вас може зацікавити:

Про персону: Григорій Решетник Решетник Григорій Іванович - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" та "Неймовірна правда про зірок". Одружений з Христиною Решетник і мають трьох синів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред