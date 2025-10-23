Вести війну буде безглуздо, Путін оголосить капітуляцію за тиждень - військовий

Військовий також сказав, що створить додатковий тиск на Кремль.

Коли Путін може оголосити капітуляцію

Ключові тези:

Збільшення новобранців у ЗСУ може покращити ситуацію

Необхідно активізувати мобілізаційний процес в Україні

Це вплине на Путіна та змусить його оголосити капітуляцію

Змістовно покращити ситуацію на фронті може збільшення кількості вмотивованих новобранців у ЗСУ. Про це заявив пресофіцер 100-ї окремої механізованої бригади Сергій Хомінський в коментарі Еспресо.

За його словами, російська армія перевищує Україну саме числом особового складу.

"Коли знищується один їхній підрозділ, відразу перекидається інший. Ці підрозділи часто формуються з новобранців із мінімальним вишколом, але проблеми з живою силою у ворога ми не відчуваємо, - зауважив він.

Пресофіцер наголосив, що100-та бригада вже 16 місяців діє на Костянтинівському напрямку і скільки б підрозділів росіян не було знищено в зоні відповідальності бригади, ворог постійно підводить нові.

На його думку, необхідно активізувати мобілізаційний процес в Україні, адже масове прибуття мобілізованих значно посилить оборонний потенціал і створить додатковий тиск на Кремль.

"Всі наші співгромадяни мають згадати, що Україна в нас одна і іншої не буде. Якщо завтра під нашими ТЦК стоятиме 500 тисяч новобранців, то, за тиждень, Путін оголосить про капітуляцію — це я гарантую", - сказав Хомінський.

Він підкреслив, якщо ворог відчує масову готовність українців боронити свою країну, продовжувати війну стане безглуздо.

Що змусить Путіна закінчити війну

Керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко вважає, єдине, що може змусити Путіна припинити війну, – це неможливість її продовжувати.

За його словами, до цього призведе комплекс чинників: влучні удари по російській інфраструктурі, міжнародні санкції, а також ті внутрішні економічні та політичні процеси, які відбуваються в самій Росії.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру йти на так звані територіальні поступки. За його словами, припинення вогню залишається можливим, але потрібно посилити тиск на Росію.

Зеленський також говорив, що компроміс, запропонований президентом США Дональдом Трампом - зупинитися на лінії фронту - хороший, але російський диктатор Володимир Путін навряд чи його підтримає.

Крім того, відомо, що країни Європи спільно з Україною працюють над 12-пунктною угодою, спрямованою на припинення війни Росії проти України.

