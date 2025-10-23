Ворог просувається біля двох населених пунктів на Дніпропетровщині: DeepState показали зміни на карті

Окупанти просунулися у Дніпропетровській області - поблизу Вербового і Степового

https://glavred.net/war/vrag-prodvigaetsya-vozle-dvuh-naselennyh-punktov-na-dnepropetrovshchine-deepstate-pokazali-izmeneniya-na-karte-10708910.html Посилання скопійоване

Російська армія просувається вглиб Дніпропетровської області / Колаж: Главред, фото: Getty Images, DeepState

Ключові факти:

Російські війська просунулися біля Вербового, Степового

ЗСУ відбили 20 атак ворога на цьому напрямку лише за добу

Загалом на фронті зафіксовано 126 бойових зіткнень

За даними аналітичного проєкту DeepState, за минулу добу російські війська здійснили локальне просування на фронті в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Йдеться про райони поблизу населених пунктів Вербове, Степове та Новогригорівка, що розташовані на Олександрівському напрямку.

відео дня

Ситуація на фронті в Дніпропетровській області / DeepState

Попри активні штурми, українські Сили оборони продовжують стримувати ворога. За офіційним зведенням Генштабу ЗСУ, лише на Олександрівському напрямку за добу було відбито 20 атак російських військ. Загалом на фронті зафіксовано 126 бойових зіткнень, з яких 50 - на найгарячішому Покровському напрямку.

Що відбувається на півдні

Олександрівський напрямок (раніше — Новопавлівський) залишається одним із ключових у зоні бойових дій. Російські війська намагаються прорвати українську оборону, використовуючи артилерію, дрони та піхотні групи. Зокрема, у Запорізькій області окупанти активізувалися біля Новогригорівки, а в Дніпропетровській - біля Степового та Вербового.

Ситуація на фронті у Запорізькій області / DeepState

Генштаб наголошує, що ситуація контрольована, а оборонні рубежі укріплюються.

Аналітики DeepState та ISW регулярно оновлюють карти бойових дій, фіксуючи зміни на лінії фронту. За останні дні спостерігається активізація боїв на сході та півдні України, зокрема в районах, де ворог намагається відновити темпи наступу.

Що каже експерт про теперішню ситуацію на фронті

Військовий аналітик, ветеран війни, Олексій Гетьман розповів, чи зможе Росія прорвати фронт і дійти до Дніпра. Експерт зазначив, якщо росіяни нічого не досягли влітку, то восени, коли через погодні умови наступати складніше, на суттєві прориви їм точно не варто розраховувати.

Аналітик упевнений, що жодного стратегічного сенсу дії противника на Дніпропетровщині не мають. Так само поки що немає небезпеки, що війська РФ вийдуть на місто Дніпро.

За його словами, загроза для населених пунктів Дніпропетровщини є, оскільки вони розташовані неподалік від лінії фронту. Ці населені пункти можуть обстрілювати, туди можуть залітати КАБи та навіть FPV-дрони.

Втім аналітик зазначає, що у Росії немає таких сил та засобів, щоб досягти успіху на землі на Дніпропетровщині. Суттєвої переваги для досягнення таких цілей у росіян немає.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, на Північно-Слобожанському напрямку українські спецпризначенці провели успішну операцію. Бійці групи "А" 1-го загону 144-го центру ССО знищили 13 російських військових.

Також 20 жовтня Сили оборони України відбили масштабний штурм російських окупантів на Оріхівському напрямку, завдавши ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Наступ росіян вівся на села Мала Токмачка та Новоандріївка.

Крім цього, Росія пів року готувала механізовані штурми на Малу Токмачку у Запорізькій області, використовуючи осінню погоду для прикриття техніки та FPV-дронів. Українські захисники знищують колони ворога.

Важливі новини щодо війни:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред