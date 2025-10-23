Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Ворог просувається біля двох населених пунктів на Дніпропетровщині: DeepState показали зміни на карті

Дар'я Пшеничник
23 жовтня 2025, 14:04
768
Окупанти просунулися у Дніпропетровській області - поблизу Вербового і Степового

продвижение рф в Днепропетровской области
Російська армія просувається вглиб Дніпропетровської області / Колаж: Главред, фото: Getty Images, DeepState

Ключові факти:

  • Російські війська просунулися біля Вербового, Степового
  • ЗСУ відбили 20 атак ворога на цьому напрямку лише за добу
  • Загалом на фронті зафіксовано 126 бойових зіткнень

За даними аналітичного проєкту DeepState, за минулу добу російські війська здійснили локальне просування на фронті в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Йдеться про райони поблизу населених пунктів Вербове, Степове та Новогригорівка, що розташовані на Олександрівському напрямку.

відео дня

карта DeepState
Ситуація на фронті в Дніпропетровській області / DeepState

Попри активні штурми, українські Сили оборони продовжують стримувати ворога. За офіційним зведенням Генштабу ЗСУ, лише на Олександрівському напрямку за добу було відбито 20 атак російських військ. Загалом на фронті зафіксовано 126 бойових зіткнень, з яких 50 - на найгарячішому Покровському напрямку.

Що відбувається на півдні

Олександрівський напрямок (раніше — Новопавлівський) залишається одним із ключових у зоні бойових дій. Російські війська намагаються прорвати українську оборону, використовуючи артилерію, дрони та піхотні групи. Зокрема, у Запорізькій області окупанти активізувалися біля Новогригорівки, а в Дніпропетровській - біля Степового та Вербового.

карта DeepState
Ситуація на фронті у Запорізькій області / DeepState

Генштаб наголошує, що ситуація контрольована, а оборонні рубежі укріплюються.

Аналітики DeepState та ISW регулярно оновлюють карти бойових дій, фіксуючи зміни на лінії фронту. За останні дні спостерігається активізація боїв на сході та півдні України, зокрема в районах, де ворог намагається відновити темпи наступу.

Що каже експерт про теперішню ситуацію на фронті

Військовий аналітик, ветеран війни, Олексій Гетьман розповів, чи зможе Росія прорвати фронт і дійти до Дніпра. Експерт зазначив, якщо росіяни нічого не досягли влітку, то восени, коли через погодні умови наступати складніше, на суттєві прориви їм точно не варто розраховувати.

Аналітик упевнений, що жодного стратегічного сенсу дії противника на Дніпропетровщині не мають. Так само поки що немає небезпеки, що війська РФ вийдуть на місто Дніпро.

За його словами, загроза для населених пунктів Дніпропетровщини є, оскільки вони розташовані неподалік від лінії фронту. Ці населені пункти можуть обстрілювати, туди можуть залітати КАБи та навіть FPV-дрони.

Втім аналітик зазначає, що у Росії немає таких сил та засобів, щоб досягти успіху на землі на Дніпропетровщині. Суттєвої переваги для досягнення таких цілей у росіян немає.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, на Північно-Слобожанському напрямку українські спецпризначенці провели успішну операцію. Бійці групи "А" 1-го загону 144-го центру ССО знищили 13 російських військових.

Також 20 жовтня Сили оборони України відбили масштабний штурм російських окупантів на Оріхівському напрямку, завдавши ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Наступ росіян вівся на села Мала Токмачка та Новоандріївка.

Крім цього, Росія пів року готувала механізовані штурми на Малу Токмачку у Запорізькій області, використовуючи осінню погоду для прикриття техніки та FPV-дронів. Українські захисники знищують колони ворога.

Важливі новини щодо війни:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дніпропетровська область російські війська DeepState
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Почалась масштабна пожежа: Генштаб розкрив деталі масованого удару по Росії

Почалась масштабна пожежа: Генштаб розкрив деталі масованого удару по Росії

15:31Війна
Штормовий вітер, дощ та різке зниження температури: в Україну йде похолодання

Штормовий вітер, дощ та різке зниження температури: в Україну йде похолодання

14:34Синоптик
Перший союзник Путіна здався: у Bloomberg розкрили плани Індії щодо нафти

Перший союзник Путіна здався: у Bloomberg розкрили плани Індії щодо нафти

14:19Світ
Реклама

Популярне

Більше
"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 24 жовтня: Близнюкам - весела зустріч, Козорогам - зміни

Гороскоп на завтра 24 жовтня: Близнюкам - весела зустріч, Козорогам - зміни

"Стало вразливістю для мене": відомий співак зізнався, чому не служить після повістки

"Стало вразливістю для мене": відомий співак зізнався, чому не служить після повістки

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

Долар раптово подорожчав, а євро пішов у круте піке: новий курс валют

Останні новини

16:11

"Мадяр" звернувся до угорців у річницю революції 1956 року та побажав скинути з себе російське ярмо

16:09

"Моє безпліддя": акаунт російської співачки зламали і дізналися її таємниці

16:01

Потрібно буде платити податки: коли можуть підвищитись тарифи на таксі в Україні

16:00

Росія завалиться за рік: названо єдину умову краху економіки Путіна

15:51

Доведеться одягати шубу: українців попередили про можливі проблеми з опаленням

Теплопостачання буде мінімальним, газ можуть подавати погодинно: Корольчук - про опалювальний сезон 2025Теплопостачання буде мінімальним, газ можуть подавати погодинно: Корольчук - про опалювальний сезон 2025
15:31

Почалась масштабна пожежа: Генштаб розкрив деталі масованого удару по Росії

15:30

Любов має українське серце: відомий співак вразив піснею для Нацвідбору

15:20

Як українцям за лічені хвилини зігріти квартиру під час блекаутів

15:16

Гороскоп Таро на 24 октября: Раку - смотреть вперед, Девам - не торопиться

Реклама
15:04

В Україні є справжнє місто-музей: унікальне місце, про яке мало хто знаєВідео

14:34

Штормовий вітер, дощ та різке зниження температури: в Україну йде похолодання

14:19

Перший союзник Путіна здався: у Bloomberg розкрили плани Індії щодо нафти

14:08

Здивує навіть досвідчених кошатників: як насправді коти відчувають біль людини

14:04

Ворог просувається біля двох населених пунктів на Дніпропетровщині: DeepState показали зміни на карті

14:00

Олена Тополя заговорила про зміну професії: "Іноді "нагрібає"

13:50

Розбите серце: Софія Ротару згадала померлого чоловіка в особливий день

13:42

Чи пробрались росіяни на правий берег: в ЦПД сказали, що діється в Херсоні

13:30

Путіністку Гузєєву перевіряє поліція: загрожує 10 років в'язниці

13:27

Не американці, як вважає більшість: хто придумав Геловін насправді

13:16

Погода на завтра 24 жовтня - прогноз для кожної області та Києва (оновлюється)

Реклама
13:07

Печериці можна виростити навіть у квартирі: що для цього потрібноВідео

12:58

Енергосистема перезапускається дефібрилятором: чому Україна увійшла в зиму непідготовленоюВідео

12:58

Путіна заганяють у кут, Трамп ухвалив колосальне рішення - Sky News

12:51

"Бріжит Бардо померла": акторка емоційно відреагувала на раптове повідомлення

12:49

"В шоці": відомий український режисер розповів про "приліт" у його будинок

12:48

Бюджетна хитрість водіїв: чи варто встановлювати стяжки на шини взимку

12:37

Журналістка й оператор телеканалу Freedom загинули під час атаки РФ на Краматорськ

12:36

Суп за бабусиним рецептом - хітова осіння страваВідео

12:18

Вже остаточно: які будуть тарифи на електроенергію в Україні взимку

12:08

Задихається: російського ведучого Юрія Ніколаєва екстрено госпіталізували

12:05

"Акт війни проти РФ": Медведєв накинувся на Трампа і зажадав "довбати зброєю"

12:01

Викрутяться з будь-якої ситуації: 3 знаки зодіаку перетворюють труднощі на успіх

11:58

Грози та зливи в кінці робочого тижня: які регіони України накриє негода

11:51

"Потягнуло на солоне": Решетники натякнули на четверту вагітність

11:39

Вести війну буде безглуздо, Путін оголосить капітуляцію за тиждень - військовий

11:39

Трамп уперше вдарив санкціями по Росії: що чекає на "військову машину" Путіна

11:33

"Тут залишу інтригу": Олександра Кучеренко назвала свого фаворита

11:29

Божествений на смак, аж тане в роті: рецепт кексу "Зебра"

11:06

Дзвінок Путіна зіграв роль: в ОП розкрили нові деталі переговорів Трампа і Зеленського

10:59

Мовна головоломка: який український аналог має слово "искрометный"

Реклама
10:55

У Києві прощаються з Дизелем із Green Grey: перші подробиціВідео

10:43

Вигляд відверто дивує: в Україні росте їстівний гриб, який схожий на вухоВідео

10:40

Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

10:33

Китайський гороскоп на завтра 24 жовтня: Коням - зневіра, Свиням - відмова

10:24

Мир "в обмін" на території: Зеленський оголосив про позицію УкраїниВідео

10:21

Вєрка Сердючка зачепила Влада Яму: Данилко підірвав мережу новою піснеюВідео

10:00

"Ми все ще хочемо зустрічей": Рубіо пояснив, чому США вдарили санкціями по РФ

10:00

РФ вдарила по рятувальниках на Харківщині: є загиблий, багато поранених

09:59

"Путіну дедалі важче": в ЄС оголосили про серйозний санкційний удар по Росії

09:52

Чи буде Україна без тепла і світла: в Зеленського сказали, як проходитиме зима

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти